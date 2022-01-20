Stok Kodu: DUA460 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15-20 mm Kullanılan TAŞ: Rutil Kuvars Taşı Ağırlık: 13 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İhlas Suresi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



İhlas Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Hz. Peygamber İhlas Suresinin önemi ve fazileti hakkında, 'Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir' buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahabiye, 'Onu sevmen seni cennete götürür' müjdesini vermiştir.



İhlas Suresi Arapça okunuşu

﴾قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ﴿١



﴾اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿٢



﴾لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ ﴿٣



﴾وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴿٤



İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sure bu adla anılmaktadır.





Dualı Kolye



Dualı Kolye modelleri el işçiliği ile özel olarak hazırlanmaktadır. Huzur bulacağınız ve manevi olarak kendinizi güçlü hissedeceğiniz dualı kolye modelleri içerisinde tarzınıza uygun olan bir modeli seçebilirsiniz. Zamansız tasarıma sahip olan dualı kolye modelleri ile artık hiç bir zaman modası geçmeyen bir aksesuara sahip olabilirsiniz.



Severek kullanacağınız dualı kolye modelleri hem erkekler hem de kadınlar için şık ve zarif tasarımlara sahiptir. Kendinizi şımartmak için tercih edebileceğiniz dualı kolye modelleri ayrıca sevdikleriniz için de en özel hediyelerden birisi olacak.



Özel anlarınızı taçlandırmak için tercih edebileceğiniz dualı kolye modelleri içerisinde deri ipli veya tamamen gümüş olan tasarımları değerlendirebilirsiniz.



Gümüş Dualı Kolye Modelleri



Gümüş dualı kolye modelleri en zengin model çeşitliliğine sahip olan kolye çeşitlerindendir. Sevgililer günü, anneler günü veya doğum günü için sizler de en özel ve en anlamı hediyeyi sevdiklerinize almak istiyorsanız tercihinizi gümüş dualı kolye modellerinden yana yapabilirsiniz. Özel tasarımlı dualı kolye modelleri ile sevdiklerinizin hep sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz.



Gümüş plaka üzerine özel el işçiliği ile hazırlanmış olan dualı kolye modelleri yanı sıra lazer kesimli ve özel dualı kolye modelleri bulunmaktadır. Değeri paha biçilemez olan dualı kolye modelleri ile sizler de göz alıcı bir şıklığa sahip olabilirsiniz.



En Çok Tercih Edilen Dualı Kolye Modelleri



Hem dini hem de geleneksel motifler ile özel olarak tasarlanmış olan el işçiliği ile üretilen dualı kolye modellerini tercih edebilirsiniz. Göz alıcı tasarımları ile ilk bakışta dikkatleri üzerinizde toplayacak olan dualı kolye modelleri ile sizler de kişiliğinizi yansıtabilirsiniz.



En çok tercih edilen dualı kolye modelleri arasında Mührü Süleyman, Fatiha Sureli, Fatma Ana Eli Desenli, Ayetel Kürsi’li, Nazar Dualı ve Zülfikar desenli kolye modelleri yer almaktadır.



Dualı kolye modellerini üzerinizde her taşıdığınıza sizler de manevi olarak kendinizi oldukça rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Gümüş veya taşlı dualı kolye modelleri ile ayrıca şıklığınızla da göz kamaştıracaksınız.



Motifli Dualı Kolye Çeşitleri



Dualı kolye modelleri aynı zamanda İslami motifler ile de göz alıcı tasarımlara dönüştürülmektedir. Baktıkça kendinizi huzur içinde hissedeceğiniz dualı motifli kolye çeşitleri ile en özel aksesuara sahip olabilirsiniz. Tamamen gümüş veya değerli taşlardan üretilen motifli dualı kolye çeşitleri hem manevi olarak hem de maddi olarak bir bütünlük sunmaktadır.



Benliğinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan tek şey motifli dualı kolye çeşitleridir. Motifli dualı kolye modellerini sürekli üzerinizde taşıyarak duaların gücünü ruhunuzda hissedebilirsiniz. Günlük hayatta da hiç çıkartmadan sürekli olarak üzerinizde taşıyabilirsiniz. 925 ayar gümüş motifli dualı kolye ile tüm kombinlerinizi şık ve ihtişamlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.





Rutil Kuvars Taşı



Rutil Kuvars Taşı, tüm enerjileri üzerinde barındıran ve size birçok fayda sağlayacak ender doğal taşların başında gelir. Enerjisi yüksek olduğundan aynı zamanda iyileştirici gücü de yüksek olan bir taştır. Doğada renksiz olabildiği gibi aynı zamanda kızıl kahve renklerinde de bulunabilen doğal taştır. Ancak üzerindeki kızıl ya da siyah iplik şeklindeki ince çizgileri rutil kuvarsın en kendisine özgü özellikleri arasında yer alır.



Kuvars grubu doğal taşlar arasında yer alır. Kristal yapıya sahip olmakla birlikte üzerinde bulunan ince çizgileri ile kendisine has bir görüntüye sahip olduğundan diğer kuvars taşlarından oldukça farklıdır. Sitemizde bu kategori içerisinde %100 doğal rutil kuvars taşı ile üretilmiş kolye, küpe ve yüzük modelleri vardır. Sizler de bu modellere göz atarak hem şık hem de sağlıklı tercihler yapabilirsiniz.



Rutil Kuvars Taşı Özellikleri



Doğada saf beyaz hali ile bulunan rutil kuvars taşı; aynı zamanda gri, sarı, kül rengi, mor, kahverengi ve pembe renklerinde de bulunabilmektedir. Doğada rahatlıkla bulunabilen ve bu nedenle de takı, aksesuar ve süs eşyalarında sıklıkla tercih edilen doğal taşlardan birisidir.



Ruhsal huzur veren rutil kuvars, aynı zamanda aşk ve yaşam sevinci gibi duyguları körükleyen ve size yaşam sevinci veren nadide taşlar arasında yer alır. Cinsel gücü sembolize etmekle birlikte aynı zamanda parazitleri vücuttan uzaklaştırmada, hücre yenilemede ve solunum yolu hastalıklarını tedavi etmede etkilidir.

