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İlim ve Bilgelik Vefki El Yazısı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 1
İlim ve Bilgelik Vefki El Yazısı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 2
İlim ve Bilgelik Vefki El Yazısı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 3
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kapıda ödeme.png (83 KB)
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İlim ve Bilgelik Vefki El Yazısı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 1
İlim ve Bilgelik Vefki El Yazısı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 2
İlim ve Bilgelik Vefki El Yazısı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 3

İlim ve Bilgelik Vefki El Yazısı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye

Ürün Kodu : DUA670
Öne Çıkan Bilgiler
İlim ve bilgelik vefki yazılı 925 ayar gümüş plaka kolyeler kişiye özel olarak hazırlanmaktadır.
Hediyesi :
2.412,00 TL
Havale Fiyatı : 2.291,40 TL %5  İndirim
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kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:

DUA670
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 25*25 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:  8,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: İlim ve Bilgelik Vefki
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Şifalı olduğuna inanılan ve tesirli dualar üzerinden yapılan, isim ve ayetlerin okunarak ya da yazarak işlenmesine vefk denir. Vefki hazirlayan kisinin çok iyi Ebced hesabini bilmek mecburiyetindedir. Çünkü Vefk ilminde en geçerli metot Ebced hesabidir. Mükemmel bir sifredir. Vefk hazirlanacak kisinin bilgilerinin tam olmasi gerekmektedir. Kendi adi, anne adi, gün,ay,yil olarak dogum tarihi gerekmektedir. Bunlar Kisiye özel hazirlanan Vefk'in etkili olmasi için lazim olan en önemli unsurlardir.


Vefk'ler sadece kisiye özel olup ancak kime hazirlandiysa o kisi fayda görür.

Ürün Etiketleri
gümüş plaka kolye
925 ayar gümüş kolye erkek
dualı kolye
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