Stok Kodu: DUA670 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İlim ve Bilgelik Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Şifalı olduğuna inanılan ve tesirli dualar üzerinden yapılan, isim ve ayetlerin okunarak ya da yazarak işlenmesine vefk denir. Vefki hazirlayan kisinin çok iyi Ebced hesabini bilmek mecburiyetindedir. Çünkü Vefk ilminde en geçerli metot Ebced hesabidir. Mükemmel bir sifredir. Vefk hazirlanacak kisinin bilgilerinin tam olmasi gerekmektedir. Kendi adi, anne adi, gün,ay,yil olarak dogum tarihi gerekmektedir. Bunlar Kisiye özel hazirlanan Vefk'in etkili olmasi için lazim olan en önemli unsurlardir.





Vefk'ler sadece kisiye özel olup ancak kime hazirlandiysa o kisi fayda görür.