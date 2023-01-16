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İsmi Azam Hayr Hatemi Vefkli 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 1
İsmi Azam Hayr Hatemi Vefkli 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 2
İsmi Azam Hayr Hatemi Vefkli 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 3
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İsmi Azam Hayr Hatemi Vefkli 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 1
İsmi Azam Hayr Hatemi Vefkli 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 2
İsmi Azam Hayr Hatemi Vefkli 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 3

İsmi Azam Hayr Hatemi Vefkli 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye

Ürün Kodu : DUA552
Öne Çıkan Bilgiler
İsmi Azam Hayr Hatemi Vefki Yazılı 925 ayar gümüş plaka kolye. Onlarca çeşit dualı gümüş plaka kolyeler uygun ödeme kolaylıkları ile Osmanlı Pazar'da.
Hediyesi :
2.412,00 TL
Havale Fiyatı : 2.291,40 TL %5  İndirim
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kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
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Stok Kodu:

DUA552

Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:25*25 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:5,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:İsmi Azam Hayr Hatemi Vefki
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


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İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır. Dilekleriniz ve ihtiyaçlarınız için okuyacağınız en etkili duadır. Allah’tan hangi konuda dilekte bulunuyorsanız, Allah’ın o isimlerini kullanarak dua edebilirsiniz. Hangi amaç için okuyacaksanız, sahih olarak niyetinizi oluşturmanız ve sadece Allah’tan dilemeniz önemlidir.

Ürün Etiketleri
gümüş plaka kolye
925 ayar gümüş kolye erkek
dualı kolye
el yazısı kolyeler
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