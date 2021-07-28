JASPER

Eski Mısırda bok böcekleri ile tılsım yapımında kullanıldı. Kızılderililer bu taşın yağmur taşı ve güçlü bir şifacı olduğuna inanıyorlardı. 4. Yy. yağmur yağdırmak maksadı ile kullanıldı. Hristiyanlar bu taşı yeni Kudüs’ün temel taşı olarak kabul etmektedir. Krallar, rahipler ve Kızılderililer tarafından törenle takılırdı. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Jasper Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Jasper Taşı Jaspis

Sertliği : 6,5 - 7,0

Özgül Ağırlığı : 2,58 - 2,91

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam ve ya Opak

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı

Kimyasal Formülü : SiO + Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, O, OH, Si

Uyumlu Olduğu Element : Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Oğlak

Rengi : Kırmızı, Kahverengi, Sarı

Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi İnanç

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Almanya, Hindistan, Fransa, Rusya ve Venezüella

Yorgunluğu azaltır.

Yorgunluğu azaltır. Karaciğer ve pankreas sorunlarını tedavide kullanılır.

Karaciğer ve pankreas sorunlarını tedavide kullanılır. Bir gece kapalı bir kavanoz içerisinde suda bekletilerek sabahları suyun tüketilmesi zayıflamayı ve metabolizmayı hızlandırmayı sağlar. Kabızlığı önler.

Sarı jasper;

Menopoz dönemlerindeki kadınlar için uygundur. Suya koyularak kullanılır.

Menopoz dönemlerindeki kadınlar için uygundur. Suya koyularak kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yeşil jasper;

Halisünasyon görmeyi engeller. Dinlendirici uykuyu teşvik eder.

Leopar jasper;

Vücuttan tosinlerin atılmasını ve ter kokusunu azaltmaya yardım eder.

Vücuttan tosinlerin atılmasını ve ter kokusunu azaltmaya yardım eder. Kendini kabul etmeyi ve başkalarına karşı anlayışlı olmayı sağlar.

Kendini kabul etmeyi ve başkalarına karşı anlayışlı olmayı sağlar. Kişinin kendini kontrol etmesini sağlayacak enerjiye sahiptir.

Tropikal jasper;

Travmalar veya diğer derin duygusal yaraların iyileşmesini sağlar. Duygusal yaraların iyileşmesini sağlar. Duygusal durumu canlandırmak ve yenilemek için kullanılır.

Travmalar veya diğer derin duygusal yaraların iyileşmesini sağlar. Duygusal yaraların iyileşmesini sağlar. Duygusal durumu canlandırmak ve yenilemek için kullanılır. Farkındalığı artırır ve neşe duygusu getirir.

Farkındalığı artırır ve neşe duygusu getirir. Umutsuzluk, depresyon ve ya tembellik hissini hafifletmek için pozitif enerji sağlar.

Okyanus jasper;

Şefkatli olmayı sağlar.

Şefkatli olmayı sağlar. Negatif duygulardan arındırır.

Negatif duygulardan arındırır. Bereket getirdiğine inanılır.

Kırmızı jasper; rüyaların hatırlanmasını sağlar.

Motivasyonunu artırır.

Gökkuşağı jasper;

İ stikrarlı davranmayı sağlar.

stikrarlı davranmayı sağlar. Güvende hissetmeyi sağlar.

Güvende hissetmeyi sağlar. İletişim ve kişisel bağımsızlık için cesaret verir.

İletişim ve kişisel bağımsızlık için cesaret verir. Vücutta enerji dengesini sağlar.

Vücutta enerji dengesini sağlar. Kantaşı ile kullanıldığında duygusal denge sağlar.

Picasso jasper;

Eski dostlukları yenilemek ve ilişkileri değerlendirmede doğru yolu bulmayı sağlar.

Eski dostlukları yenilemek ve ilişkileri değerlendirmede doğru yolu bulmayı sağlar. Yeni fikirleri aktif hale getirir.

Resim jasper;

Vücuttaki toksinleri atmaya yardım eder.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardım eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağımlılıklardan kurtulmak için azmi artırır

Mookaite jasper; zor durumlardan kurtulmak için kullanılır.

Bir sorunu değerlendirmede, çözüm ve karar vermede idealdir.

Bir sorunu değerlendirmede, çözüm ve karar vermede idealdir. Genellikle salgı bezleri, mide rahatsızlıkları, fıtıkları tedavi etmede kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA