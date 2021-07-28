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Kaplumbağa Kabuğu Nedir;
Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler.
Mukavemetleri çok yüksektir.
On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme
Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan
Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa
Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır.
Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen
kaplumbağa türünden elde edilir.
Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler:
1-Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı
gibi durması
2-Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması
3- Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat
gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir.
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Sedef Nedir ?
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan,sedefçilikte kullanılan,pırıltılı,beyaz,sert bir maddedir. Genellikle kakma sanatında kullanılmakla beraber erkeklerde tesbih,bayanlarda kolye,küpe vb.aksesuar olarak kullanılmaktadır.
Sedef taşı baş dönmesi rahatsızlığını giderir. Hem fiziksel görme gücünü,hem de zihinsel görme gücünü artırır. Katarakt (Göz perdesi) için yararlıdır. Şifası şaşırtıcıdır.Çevreye ve şartlara uyum yeteneği geliştirir.Karar verme zamanlarında zihni açar,berrak düşünme sağlar.