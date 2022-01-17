Stok Kodu: DUA446 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25-30 mm Kullanılan TAŞ: Mavi Dantel Akik Taşı Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Karınca Duası Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.









Karınca Duası



Karınca duası ismini Hazreti Süleyman dönemindeki bir olaydan almaktadır.



Rivayete göre Hz. Süleyman ve beraberindekiler yağmur duasına çıkmıştır. Yolda bir karınca ile karşılaşırlar. Karınca yağmurun yağması için yüce Allah’a dua ile yakarışta bulunmaktadır.



Hazreti Süleyman karıncanın bu duasını duyduktan sonra yanındakilere geri dönmelerini emreder ve karıncanın zaten en güzel dua ile yüce Allah’tan bereket istediğini belirtir.



Hazreti Süleyman karıncanın yaptığı dua üzerine başka bir duanın tesirli olmayacağını ve İnşallah Allah’ın karıncanın sesini duyarak yağmur yağdıracağını ifade eder. Gerçekten de kısa bir süre sonra yağmur yağar.



Bu olaydan sonra Müslümanlar karıncanın sözleriyle rızık ve bereket duası okurlar. Yani burada sözleri aktarılacak olan dua aslında karıncanın Allah’a yaptığı duadır.



Bazı kaynaklarda dua okunduktan sonra müşterilerin karınca gibi iş yerlerini doldurmasından ötürü duaya bu isim verildiği söylense de bu doğru değildir. Her ne kadar karınca duası okunduktan sonra iş yerlerinde karınca misali bir hareketlenme olsa da duanın ismi yukarıda ifade ettiğimiz Hz. Süleyman kıssasına dayanır.





FAZİLETLERİ



Karınca duasını usul ve adabına uygun olarak okuyan kişi inşallah bu dünyada geçim sıkıntısı yaşamayacaktır.

Bu duanın okunduğu işyerlerinde müşteriler eksik olmaz ve yoğun bir şekilde alışveriş olur.

Karınca duasını okuyan anne babalar evlerindeki tüm fertlerin her türlü ihtiyacını karşılarlar ve bu hususta maddi sıkıntı yaşamazlar.

Bu etkili niyazı ezberleyip ticaret yapmadan önce okuyan kişi yaptığı pazarlıktan karlı çıkacaktır.

Satılmayan bir ürün ya da gayrimenkul varsa üzerine karınca duası 7 defa okunursa inşallah kısa sürede satış gerçekleşecektir.







Bu duanın içinde şu kutsi varlıklara değinilmiştir:



4 büyük melek

4 kutsal kitap

Peygamberimizden önce gönderilen 4 peygamber

Hz Muhammed (sav)

Ashabı Kehf olarak bilinen Allah’ın dostlarının isimleri

Yüce Allah’ın bazı esmaları







Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.