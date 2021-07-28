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|Stok Kodu:
|OSM1035
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Zümrüt, Mercan, Aytaşı
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
ZÜMRÜT
Antik mitolojide zümrüt tanrıların habercisi olarak adlandırılmakta kehanet için kullanılmakla beraber gezginleri koruduğuna inanılırdı. Eski yazılı kaynaklar zümrüt taşının ısıya maruz kaldığında su bıraktığını yazmaktadır. Zümrüt Hristiyan inancında inanç ve umudu sembolize eder. Ayrıca sevgililerin birbirine hediye edeceği zümrüt taşının aralarındaki sevgi ve bağlılığı artırdığı söylenir. Zümrüt sevgiyle titreşen bir taştır.
MERCAN
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.
Mercan Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle
Sertliği : 3 – 4
Özgül Ağırlığı : 2,68
Kimyasal Grubu : Organik bileşikler
Yapısal Görünümü : Opak
Parlaklığı : Camsı, mat
Kimyasal Formülü : CaCO3
Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus
AYTAŞI
Dolunay zamanı sevgililer birbirine verdiklerinde tutkulu olacaklarına inanılan bir efsaneye sahiptir. Epifiz bezinin işleyişinin teşviki ve hormon dengesini sağlamak için şifacılar tarafından kullanılmıştır.Kutsal kitapta adı geçen taşlardan bir tanesidir.
Aytaşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Aytaşı, Mondstein, Toprak Ana Taşı,
Sertliği : 6 - 6,5
Özgül Ağırlığı : 2,56 - 2,80
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam.
Parlaklığı : Camsı, incimsi.
Kimyasal Formülü : K, Al, Si (O)
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü göz, dalak.Uyumlu Olduğu Burç : Yengeç, Balık, İkizler.Rengi : Yavruağzı, sütbeyaz, mavimsi, beyaz, yeşil, sarı, pembe.
Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, umut, rüya, güneş ışını.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Madagaskar, Sri Lanka, Burma, Tanzanya ve Meksika.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA