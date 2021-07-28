ZÜMRÜT

Antik mitolojide zümrüt tanrıların habercisi olarak adlandırılmakta kehanet için kullanılmakla beraber gezginleri koruduğuna inanılırdı. Eski yazılı kaynaklar zümrüt taşının ısıya maruz kaldığında su bıraktığını yazmaktadır. Zümrüt Hristiyan inancında inanç ve umudu sembolize eder. Ayrıca sevgililerin birbirine hediye edeceği zümrüt taşının aralarındaki sevgi ve bağlılığı artırdığı söylenir. Zümrüt sevgiyle titreşen bir taştır.

Aşk ve romantizm taşıdır.

Aşk ve romantizm taşıdır. Sezgileri artırır. İletişimi kuvvetlendirir. Basiret sahibi olmayı sağlar.

Sezgileri artırır. İletişimi kuvvetlendirir. Basiret sahibi olmayı sağlar. Takan kişilere bilgelik getirir. Bilgi akışını artırır, dimağı canlı tutar. En etkili dönemi bahar aylarıdır.

Takan kişilere bilgelik getirir. Bilgi akışını artırır, dimağı canlı tutar. En etkili dönemi bahar aylarıdır. Göz sağlığı üzerinde etkilidir. Zümrüt küpe olarak kullanılır.

Göz sağlığı üzerinde etkilidir. Zümrüt küpe olarak kullanılır. Kalp, bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.

Kalp, bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir. Olumsuzlukları önler.

Olumsuzlukları önler. Tüm organların detoksunda etkilidir.

Tüm organların detoksunda etkilidir. Arkadaşlık, evlilik, akrabalık gibi bağları güçlendirir.

Arkadaşlık, evlilik, akrabalık gibi bağları güçlendirir. Sanat alanında, yeni fikirler sağlar.

Sanat alanında, yeni fikirler sağlar. Kişinin her koşulda uyum sağlamasını sağlar.

Kişinin her koşulda uyum sağlamasını sağlar. Gümüş ve bakır etkisini artırır.

MERCAN

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.

Mercan Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle

Sertliği : 3 – 4

Özgül Ağırlığı : 2,68

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı, mat

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar.

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar. İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir.

İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir. Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir.

Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir. Dolaşım sistemi için faydalıdır.

Dolaşım sistemi için faydalıdır. Doku yenilenmesini teşvik eder.

Doku yenilenmesini teşvik eder. Nazarı önler.

Nazarı önler. Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Konsantrasyonu artırır.

Konsantrasyonu artırır. Hormon dengesini sağlar.

Hormon dengesini sağlar. Saygınlığın artmasını sağlar.

Saygınlığın artmasını sağlar. Eleştirilme ve kabul görmeme korkusu ile yapılamayan eylemlerde cesaret verir.

AYTAŞI

Dolunay zamanı sevgililer birbirine verdiklerinde tutkulu olacaklarına inanılan bir efsaneye sahiptir. Epifiz bezinin işleyişinin teşviki ve hormon dengesini sağlamak için şifacılar tarafından kullanılmıştır.Kutsal kitapta adı geçen taşlardan bir tanesidir.

Aytaşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Aytaşı, Mondstein, Toprak Ana Taşı,

Sertliği : 6 - 6,5

Özgül Ağırlığı : 2,56 - 2,80

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı, incimsi.

Kimyasal Formülü : K, Al, Si (O)

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü göz, dalak.Uyumlu Olduğu Burç : Yengeç, Balık, İkizler.Rengi : Yavruağzı, sütbeyaz, mavimsi, beyaz, yeşil, sarı, pembe.

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, umut, rüya, güneş ışını.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Madagaskar, Sri Lanka, Burma, Tanzanya ve Meksika.