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Kişiye Özel İsim Yazılı Doğaltaş Bileklik

Ürün Kodu : OSM1035
Öne Çıkan Bilgiler
Kişiye Özel İsim Yazılı Doğaltaş Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
3.887,00 TL
Havale Fiyatı : 3.692,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1035
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Zümrüt, Mercan, Aytaşı
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

ZÜMRÜT

 Antik mitolojide zümrüt tanrıların habercisi olarak adlandırılmakta kehanet için kullanılmakla beraber gezginleri koruduğuna inanılırdı. Eski yazılı kaynaklar zümrüt taşının ısıya maruz kaldığında su bıraktığını yazmaktadır. Zümrüt Hristiyan inancında inanç ve umudu sembolize eder. Ayrıca sevgililerin birbirine hediye edeceği zümrüt taşının aralarındaki sevgi ve bağlılığı artırdığı söylenir. Zümrüt sevgiyle titreşen bir taştır.

  •          Aşk ve romantizm taşıdır.
  •          Sezgileri artırır. İletişimi kuvvetlendirir. Basiret sahibi olmayı sağlar.
  •          Takan kişilere bilgelik getirir. Bilgi akışını artırır, dimağı canlı tutar. En etkili dönemi bahar aylarıdır.
  •          Göz sağlığı üzerinde etkilidir.  Zümrüt küpe olarak kullanılır.
  •          Kalp, bağışıklık ve sinir sistemini güçlendirir.
  •          Olumsuzlukları önler.
  •          Tüm organların detoksunda etkilidir.
  •          Arkadaşlık, evlilik, akrabalık gibi bağları güçlendirir.
  •          Sanat alanında, yeni fikirler sağlar.
  •          Kişinin her koşulda uyum sağlamasını sağlar.
  •          Gümüş ve bakır etkisini artırır.

MERCAN

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.

Mercan Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle

Sertliği : 3 – 4

Özgül Ağırlığı : 2,68

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı, mat

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus

  •          Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar.
  •          İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir.
  •          Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  •          Kemikleri güçlendirir.
  •          Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir.
  •          Dolaşım sistemi için faydalıdır.
  •          Doku yenilenmesini teşvik eder.
  •          Nazarı önler.
  •          Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.
  •          Konsantrasyonu artırır.
  •          Hormon dengesini sağlar.
  •          Saygınlığın artmasını sağlar.
  •          Eleştirilme ve kabul görmeme korkusu ile yapılamayan eylemlerde cesaret verir.

AYTAŞI

Dolunay zamanı sevgililer birbirine verdiklerinde tutkulu olacaklarına inanılan bir efsaneye sahiptir. Epifiz bezinin işleyişinin teşviki ve hormon dengesini sağlamak için şifacılar tarafından kullanılmıştır.Kutsal kitapta adı geçen taşlardan bir tanesidir.

Aytaşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Aytaşı, Mondstein, Toprak Ana Taşı,

Sertliği : 6 - 6,5

Özgül Ağırlığı : 2,56 - 2,80

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı, incimsi.

Kimyasal Formülü : K, Al, Si (O)

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü göz, dalak.Uyumlu Olduğu Burç : Yengeç, Balık, İkizler.Rengi : Yavruağzı, sütbeyaz, mavimsi, beyaz, yeşil, sarı, pembe.

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, umut, rüya, güneş ışını.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Madagaskar, Sri Lanka, Burma, Tanzanya ve Meksika.

  •          Sakinleştirici enerjiye sahiptir.
  •          İyi şans getirdiğine inanılır.
  •          Sezgileri güçlendirir.
  •          Aşk ve iş konularında başarı getirir.
  •          Karada ve denizde koruma sağladığına inanılır.
  •          Diyet yaparken yardımcı olur.
  •          Asabiyet, sinirlilik ve kadınsal hormonların hareketliliği nedeniyle oluşan sıkıntıların giderir.
  •          Hayata karşı esneklik sağlar.
  •          Yaşama sevincini artırır.
  •          Sevgililerin birbirine verebileceği hediyelerden biridir.
  •          Kendini tanımak ve anlamak için mükemmel bir taştır.
  •          Genç kadınlar ve erkekler tarafından kullanılması öngörülür.
  •          Kısırlığı önler.
  •          Rüyaların hatırlanmasını ve net olmasını sağlar.
  •          Yaşanılan olayların kabullenilmesinde yardımcı olur.
  •          Doğuma yardımcı olduğu söylenir.
  •          Mide ve pankreas tedavisinde kullanılabilir.
  •          Hipofiz bezini dengeler.
  •          Uykusuzluk için yastık altına koyulabilir.
  •          Asla inci ile kullanılmamalıdır.
  •          Epifiz bezinin teşvikini ve hormonların düzgün çalışmasını sağlar.
  •          Gümüş ile kullanılması tavsiye edilir.

 

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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