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|Stok Kodu:
|OSM1112
|Metaryel:
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Lacivert Kaplangözü
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.
KAPLANGÖZÜ
Roma’lı askerler savaş sırasında oyulmuş taşlar taktılar. Kara büyüye karşı kullanıldı. Zenginlik ve para sağladığı ile ilgili olarak ün yapmıştır. Göz bozuklukları için en çok kullanılmış taştır.
Bağlı Olduğu Grup : Kristal kuvars – Kalsedon
Diğer Adları : Bağımsızlık taşı
Kimyasal Formülü : Sio2 + Fe, O, OH
Rengi : İçinde Demir Oksidin oluşturduğu sarı veya altınımsı kahverengi bantlı çizgiler bulunan siyah
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz, Güneş Sinir Ağı
Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak, Yengeç, Kova
Sembolü Olduğu Husus : Eril enerji, Bağımsızlık
Çıkarıldığı Ülkeler : Güney Afrika, Avustralya, Burma
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA