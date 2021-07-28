KAPLANGÖZÜ

Roma’lı askerler savaş sırasında oyulmuş taşlar taktılar. Kara büyüye karşı kullanıldı. Zenginlik ve para sağladığı ile ilgili olarak ün yapmıştır. Göz bozuklukları için en çok kullanılmış taştır.

Bağlı Olduğu Grup : Kristal kuvars – Kalsedon

Diğer Adları : Bağımsızlık taşı

Kimyasal Formülü : Sio2 + Fe, O, OH

Rengi : İçinde Demir Oksidin oluşturduğu sarı veya altınımsı kahverengi bantlı çizgiler bulunan siyah

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz, Güneş Sinir Ağı

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak, Yengeç, Kova

Sembolü Olduğu Husus : Eril enerji, Bağımsızlık

Çıkarıldığı Ülkeler : Güney Afrika, Avustralya, Burma

Strese bağlı hastalıklarda yararlıdır.

Strese bağlı hastalıklarda yararlıdır. İnatçılığı azaltır.

İnatçılığı azaltır. Hastaların enerjisini yükseltir.

Hastaların enerjisini yükseltir. Tüm düşünceler içinde bütünlük sağlar.

Tüm düşünceler içinde bütünlük sağlar. Karşıdaki insanın hislerini anlamayı sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA