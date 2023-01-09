Stok Kodu: DUA502 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Orjinal Malahit Taşı Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ortasında Kıtmir Kenarlarında Nazar Ayeti Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kıtmir duası istenmeyenden kaçıp kurtulmaya, istenen şeylere ulaşmaya yardımcı olacaktır.



Kıtmir Duası :



“Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illallahul melikül hakkul mubin.Muhammedün Resulullahi sadikul va’dil emin.

Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram.

Es’elüke ya rabbel arşıl azim.En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş.”





Kıtmir Duasının Meali :



Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in, Azrail’in, İsmail’in, İshak’ın, İbrahim’in ve Yakup’un rabbi Yüce Allah’ım! Ey bereketleri indiren Kuran’ı, Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah’ım! Yegane Melik ve hak olan Allah’tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleri)



İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder.



Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin (Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyet inmiştir.







Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]



(İnsanların yarısı nazardan ölür.) [Taberani]



(Nazar haktır.) [Müslim]





"Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.



İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbîr olarak Allah’ın kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez.





Malahit Taşı



Malahit Taşı, birbirinden farklı özellikleri neticesinde takı ve mücevherat üretiminde yaygın olarak tercih edilir. Aynı zamanda sanat, zanaat ve süs eşyalarının üretiminde de kullanıldığından kullanım alanı yaygın ve insan vücudu üzerindeki etki alanı da geniş olan doğal taştır. Halk arasında arınma ve temizlenme taşı olarak bilinir. “Bakır cevheri” ve “Bakır taşı” isimleri ile de bilinen malahit taşı, görüntüsü ve faydaları ile rağbet gören taşlar arasındadır.



Yarı şeffaf, parlak yeşil, siyaha dönük yeşil, opak ve şeffaf renk gibi farklı ton ve yapılarda doğada bulunabilir. Görüntüsü adeta böbreği andırır ve sertliği 3 ila 4 arasında olduğundan ötürü yumuşak ve kırılabilir bir taş olduğunu söylemek mümkündür.



Malahit Taşı Özellikleri ve Faydaları



Ticari başarının sembolü haline gelen malahit taşı; suçluluk, cesaret eksikliği, kaygı ve özgüven eksikliği gibi tüm duyguları kafanızdan atmanıza yardımcı olur. Eğer uzun süreli seyahatlerde mide bulantısı problemi yaşıyorsanız bu taş, seyahat sırasında mide bulantısı problemlerinize de iyi gelen bit taştır.



Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi sayesinde vücut üzerindeki ağrıyan bölgenin ağrısını kısa sürede dindirir. Bunun için taşı,ağrıyan bölgenin üzerine koyup temas ettirmeniz yeterlidir. Malahit taşı, temas halinde tüm faydalarını en yüksek seviyede gösteren doğal taş olduğundan bu taşı doğal hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz gibi kullanıldığı takı ve aksesuarları tercih ederek faydalarının yanı sıra şıklığından da faydalanabilirsiniz.