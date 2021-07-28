ONİKS

Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir. Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Oniks Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı

Sertliği : 7

Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök

Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova

Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya

Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.

Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır. Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.

Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur. Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.

Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir. Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.

Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz. Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.

Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler. Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.

Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar. Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.