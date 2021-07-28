MERCAN

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir taştır. Mercan ile ilgili kayıtlar 1000 yıl öncesine uzanmaktadır. Eski efsanelerde mercan mars ile ilişkilendirilmiştir. Eski Mısırda kötü ruhlara karşı mezarlara mercan parçalar yerleştirilirdi. Bir çok kültürde yaşam ve kan gücünü sembolize eder. Osmanlı tarafından rağbet gören taşlardan biridir. Kutsal kitapta adı geçer.

Mercan Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle

Sertliği : 3 – 4

Özgül Ağırlığı : 2,68

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı, mat

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, su

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Sakral, Güneş Sinir Ağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar.

Mercan sevinç ve mutluluğun simgesidir. Takan kişinin hayattan zevk almasını sağlar. İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir.

İçsel barışı sağlayarak kişinin kendisiyle ilgili çekişmelerine son verir. Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Sezgileri artırır. Hayal gücünü besler. Koyu kırmızı mercan kan ve kan dolaşımı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir.

Kırmızı ve beyazları akıl hastalığı, anemi tedavisinde faydalı kabul edilmiştir. Dolaşım sistemi için faydalıdır.

Dolaşım sistemi için faydalıdır. Doku yenilenmesini teşvik eder.

Doku yenilenmesini teşvik eder. Nazarı önler.

Nazarı önler. Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Sedef hastalığı başta olmak üzere cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Konsantrasyonu artırır.

Konsantrasyonu artırır. Hormon dengesini sağlar.

Hormon dengesini sağlar. Saygınlığın artmasını sağlar.

Saygınlığın artmasını sağlar. Eleştirilme ve kabul görmeme korkusu ile yapılamayan eylemlerde cesaret verir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA