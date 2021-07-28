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Muhabbet Tılsımı Kolye Pembe Kuvars Taş Üzeri Elde Kazıma

Ürün Kodu : DUA315
Öne Çıkan Bilgiler
Muhabbet Tılsımı Kolye Pembe Kuvars Üzeri Elde Kazıma .orjinal pembe kuvars taş üzerine el oyma sanatı olarak işlenmiştir.üzerinde muhabbet vefki yazmaktadır
Hediyesi :
2.454,00 TL
Havale Fiyatı : 2.331,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA315
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 35-40 mm
Kullanılan TAŞ: Pembe Kuvars
Ağırlık: 15,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Muhabbet Tıslımı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

E- Ticaret Sektöründe 10 Yıllık Tecrübe Referansımızdır!

Vefk’ler sadece kişiye özel olup ancak kime hazırlandıysa o kişi fayda görür. Evlilik muhabbeti için hazırlanan bir vefk kime hazırlandıysa o vefk’ten o kişi fayda görür. Çünkü vefk sadece kişiye özel ve işin mahiyetine göre hazırlanır ve sadece kime hazırlandıysa o kişiye fayda verir.


Muhabbet tılsımını yapmak isteyenler önce şunu bilmelidirler. Muhabbet tılsımı yapabilmek için mutlaka gerekli ilme ve beceriye sahip olunmalıdır. Havas ilmi bilinmeden yapılmamalıdır. Muhabbet tıllsımı genellikle vefk ile yapılmaktadır. Vefklerde belli dualar ebced kuralı denilen sistemle icra edilir. Ancak işlemlerin nasıl yapıldığı, onu yapan hocanın bilgisindedir.

Özellikle modern çağda böyle sıkıntılar çok daha fazla görülmeye başlanmıştır. Eşlerin birbirlerine karşı tahammülsüz olması, sıkıntıların en başında yer alır. Muhabbet tılsımı kaybolan sohbet ve sevginin tekrar yeşermesi için yapılır.

Muhabbet tılsımı ile eşler birbirlerine daha bağlı hale gelirler. Birbirlerini çok daha derinden sevmeye başlarlar. Sadece eşler için değil, arası bozuk olan kardeşlerin barıştırılması, dostlukların pekiştirilmesi için de takılabilir.

Eşlerin evliliklerinde meydana gelen sönme durumları. Tartışmalar sürekli yaşanıyorsa, muhabbet tılsımı eşler için çözüm olabilir. Yine eşler birbirlerine yeterince değer vermiyorsa aralarındaki sohbet muhabbet tılsımıyla artırılabilir. Muhabbet tılsımından sonra eşler birbirlerine karşı daha saygılı hale gelip, sevgi duygularını hissettirirler.

Aralarında husumet olan iki insanın veya ailelerin barıştırılması için bu tılsım tercih edilebilir. Anlayış duyguları daha gelişkin hale gelecektir.

Birbirlerine kırıcı olmuş iki kardeşin barıştırılması için muhabbet tılsımı yapılabilir.

Arkadaşların aralarının düzeltilmesi için yapılabilir. Birbirlerini kırmış veya saygıları yeterince kalmamış olan iki arkadaş muhabbet tılsımıyla tekrar bir araya getirilebilir.

PEMBE Rose  ( Gül ) Kuvars

Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.

Pembe Kuvars Genel Özellikleri

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık

Rengi : Renksiz, beyaz, pembe

Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç

  •          İç barış ve huzur getirir.
  •          Nezaket, merhamet, af, şefkat ve hoşgörü duygusu verir.
  •          Duyguların dengelenmesini sağlar. Duygusal kırılmalar ve tramvalara karşı iyileştirici etkisi vardır.
  •          Çocukluk çağı travmalarını ihmal ve sevgi eksikliğinde kullanılabilir.
  •          Aile bireyleri ile uzlaşmayı sağlar.
  •          Gebelik ve doğum sırasında koruyucudur.
  •          Kalp, dolaşım sistemi, böbrekler, böbrek üstü bezleri, dalak, karaciğerin düzgün çalışmasını sağlar.
  •          Baş ağrısı, sinüs ve boğaz problemlerinde kullanılabilir.
  •          Cinsel işlev bozuklukları, doğurganlığı artırır.
  •          Bir kâse suda bekletilerek kırışıklıklara ve yaşlanma belirtilerine karşı kullanılır.

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA

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