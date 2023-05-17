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|Stok Kodu:
|DUA633
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Firuze
|Ağırlık:
|7,9 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Mührü Şerif, Nübuvvet Mührü
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
|Dip Not:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Hz. Muhammed’in iki kürek kemiği arasında bulunan ve nübüvvetinin alametlerinden biri sayılan “ben”. Hâtem-i nübüvvet tamlaması Türkçe’de nübüvvet mührü, peygamberlik mührü, peygamberlik nişanı gibi terkiplerle karşılanmaktadır. Nübüvvet mührü siyer, şemâil, hasâis ve delâilü’n-nübüvve kitaplarında Resûl-i Ekrem’in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Nitekim hâtem (mühür) genelde yazıların altına basılıp son sözün söylendiğine işaret eder. Resûlullah’a hâtemü’n-nebiyyîn denilmesi (Ahzâb, 33/40) onun hem nübüvveti nihayete erdiren son peygamber hem de bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden (mühürleyen) ilâhî bir delil olduğu şeklinde açıklanmaktadır. Hz. Peygamber’in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, siğile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir.
Firuze Taşı
Firuze Taşı, bir çeşit mineral olan bir tür turkuazdır. Kimyasal bileşimi alüminyum, fosfor, bakır ve su içeren hidratlı kalsiyum ve bakır fosfatıdır. Firuze Taşı, sertliği 5-6 olan bir mineraldir ve genellikle beyaz kalker kayaların içinde bulunur.
Firuze Taşı, genellikle mavi renkli ve çoğunlukla beyaz benekleri vardır. Ayrıca yeşil, kahverengi, turuncu, kırmızı ve siyah renklerde de olabilir. Firuze Taşı, tarih boyunca takı yapımında kullanılmıştır ve özellikle Mısır, İran, Türkiye, Tibet ve Afganistan gibi yerlerde çıkarılmaktadır.
Firuze Taşı'nın birçok faydası vardır. Öncelikle, taşın kendisi oldukça güzel ve estetik bir görünüme sahiptir, bu nedenle takı yapımında sıklıkla kullanılır. Ayrıca Firuze Taşı, zihinsel ve fiziksel iyileştirme özellikleri nedeniyle de kullanılır. İnsanların kendilerini daha sakin ve huzurlu hissetmelerine yardımcı olur, zihinsel netliği arttırır ve stresi azaltır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur ve kan basıncını düzenler.
Firuze Taşı ayrıca, mide rahatsızlıklarını hafifletir, sinüzit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarını azaltır ve kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.
Firuze Taşı'nın çıkarıldığı yerlerde, genellikle yerel halk tarafından değerli bir kaynak olarak kabul edilir ve turistik bir çekim merkezi olabilir. Ancak, maalesef bazı yerlerde, aşırı çıkarma ve yasa dışı madencilik nedeniyle Firuze Taşı stokları tehlikeye girmiştir.
Sonuç olarak, Firuze Taşı, estetik ve zihinsel iyileştirme özellikleriyle bilinen bir tür turkuaz mineralidir. Firuze Taşı, takı yapımında kullanılır ve insanların kendilerini daha sakin ve huzurlu hissetmelerine yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir. Ancak, aşırı çıkarma ve yasa dışı madencilik nedeniyle, Firuze Taşı stokları tehlikeye girebilir ve bu nedenle çıkarma işlemleri sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.
Firuze Taşı, insan sağlığına birçok fayda sağlayabilen doğal bir kristal taştır. Firuze Taşı'nın faydaları arasında şunlar bulunabilir:
Zihinsel İyileştirme: Firuze Taşı, stresi azaltmaya yardımcı olan bir taştır ve zihinsel netliği arttırmaya yardımcı olur. Ayrıca, depresyon ve kaygı gibi zihinsel sağlık sorunlarına yardımcı olabilir.
Fiziksel İyileştirme: Firuze Taşı, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur ve kan basıncını düzenler. Ayrıca, mide rahatsızlıklarını hafifletir, solunum yolu rahatsızlıklarını azaltır ve kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.
İletişim ve İlişkileri Güçlendirme: Firuze Taşı, açık iletişimi teşvik etmeye yardımcı olur ve ilişkileri güçlendirir. Ayrıca, romantik bir ilişkide sevgi ve sadakati arttırmaya yardımcı olabilir.
Kişisel Gelişim: Firuze Taşı, kişisel gelişime yardımcı olur ve yaratıcılığı teşvik eder. Ayrıca, özgüveni arttırır ve hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilir.
Denge ve Uyum: Firuze Taşı, enerji merkezlerini dengeler ve beden, zihin ve ruh arasındaki uyumu arttırır. Ayrıca, uyku sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
Bu nedenlerle, Firuze Taşı insanların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklarına katkı sağlayabilir.