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Nas Suresi Yazılı Eski Özel Hat Yazısı Yemen Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA542
Öne Çıkan Bilgiler
Türkiyede Tek ! Sadece 5 Adet ! Orjinal yemen akik taşına derin hat yazısı ile kazıma olarak yapılmıştır Eski Özel Hat Kazıma Yemen Akik taşı üzeri elde kazıma Nas Suresi dualı kolyelerimizi Dualı kolye kategorimize hemen gelerek inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.
Hediyesi :
5.546,00 TL
Havale Fiyatı : 5.268,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA542
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:22*32 mm
Kullanılan TAŞ:Yemen Akik Taşı
Ağırlık:14 gr, (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Nas Suresi
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Kişiye özel isteğe göre dua ve ayetler el yazısı ile yazılır. 

Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

NAS Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi


Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.


Faziletleri
Korkuyu ve endişeyi giderir.
Günde 100 kez okumak, kişiyi ve ailesini, kıskanç ve fesat kişilerin şerrinden korur.
Namazlarda da sık sık okunan kulun kötü düşüncelerden kurtulmasını sağlar.


Yemen Akik Taşı
Yemek Akik Taşı; doğal taşlar arasında yer alan şık dış görünümü ve sağlıklı oluşu ile bilinen ve rağbet gören taşlardan birisidir. Takı ve aksesuarlar, hem kadınlar hem de erkekler için günümüzde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte aynı zamanda sürekli değişen bir modaya sahiptir. Özellikle doğal taşlar, takı modasında sürekli kullanılan ev eskimemekle birlikte takı modasına yeni soluk kazandıran öğelerdir.

Takı ve aksesuar üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli doğal taşlardan birisi de yemen akik taşıdır. Osmanlı döneminin tüm yankılarını üzerinde taşıyan yemen akik taşı ile günümüzde de Osmanlı esintilerini taşıyan birçok takı ve aksesuar üretimi yapılır. Kategorimizde de bu taş ile üretilmiş birçok farklı modeller vardır. Hemen kategorimizi inceleyerek tüm yemek akik doğal tasarım modellerini inceleyebilirsiniz.

Yemen Akik Taşı Özellikleri

Kişiler arasındaki iletişimi olumlu yöne çekerek çevrenizdeki insanlar ile olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan etkili ve doğal taştır. Enerjisi ve gücü yüksek bir doğal taş olan yemek akik taşı, özellikle bireysel iletişim sürecinizi daha olumlu hale getirir.

Ağrıların tedavisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen doğal taş, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıklarına karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hemen kategorimizdeki yemen akik takı ve aksesuar modellerini inceleyerek kendinize ya da sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alarak sevginizi en özel şekilde gösterebilirsiniz.

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