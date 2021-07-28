Nazar değmesıni önlemek,Yahut değdiği sanılan nazarın tesirini gidermek için okunan ayetler ,dualar vardır.Bunlar şunlardır;Rasul-ü Ekrem Efendimiz,Kur’anın manasını içinde toplayan ,Fatiha suresininnazara iyi geleceğine işaret ettiği hadisinde şöyle buyurmuştur;

- Allah’ın kitabında göz değmesini önlemek için sekiz ayet vardır.Bir kimse bu sekiz ayeti evinde okursa o gün o evde bulunanlara insanın ve cinninin zararı dokunmaz .Yani nazar erişmez.O sekiz ayetin yedisi Fatiha suresi,Sekizinciside Ayete’l-Kürsi ‘dir.

Büyük velilerdenHasan Basri Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem suresinin51-52 ‘inci ayetleri olan)Şu ayetleri okurdu.

OKUNUŞU: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).

Bunlardan başka Peygamber Efendimiz in Kur’anı Kerimin En son surelerini teşkil eden (ihlas,Felak,ve Nas) Surelerinide okuyup tavsiye buyurmuştur.

Nazar için;

Kalem suresi,51-52 İnci ayetler.(Yukarıda)Ayete’l-Kürsi ,İhlas.Felak ve Nas sureleri okunmalıdır.

Yine bazı eserlerden öğrendiğimize göre Rasul-ü Ekrem efendimiz ,Torunları Hasan ve Hüseyine Nazar değmesin Diye şu duayı okuduğu rivayet olunur.

اَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّآمّةُ مِنْ كُلِّ شَيْطَاَنِ وَ هآمَّةِ

وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّ

"Euzü bi-kelimatillahittammati min külli şeytani ve hammati ve min külli aynin lamme.

Anlamı: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.