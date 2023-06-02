Stok Kodu: DUA683 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 22*30 mm Kullanılan TAŞ: Siyah Oniks Taşı Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Niyetlerin Kabulü İçin Dua Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

İnsan, yapmak istediği veya erişmeye çalıştığı bir şey için dilek duası okuyabilir. Allah, yarattığı kullarına, kendisinden devamlı istemelerini emretmiştir. Allah'ın böyle emir vermesinin nedeni, insanların aciz olması ve bazı şeylere erişmekte sorunlar yaşamasıdır. Dilek duası, Allah'ın hikmetine sığınarak bir şeye erişebilmek için okunur.



Bu duayı okuyanların, istekleri Allah tarafından kabul edilir. Ancak duayı saf bir gönül kalbiyle okumak doğru olacaktır. Üzerinizde taşıyarak niyetlerinizi ederek Allahtan isteklerinizi, niyetlerinizi edebilirsiniz. Duanın 3 şekilde kabul olma şekli vardır. Birincisi eğer isteğiniz sizin için hayırlıysa onu bu dünyada verir biraz erken biraz geç hayırlı olan zamanda mutlaka verir. ikincisi bu istek sizin için hayırlı değilse onu vermez onun yerine Allahtan istediğiniz için başka yollara sapmadığınız için sevabını kat kat verir. Üçüncüsü de isteğinizi bu dünyada vermez ama duanızı kabul etmiştir bu niyetinizi ahirette verir. Hatta en güzel kabul olma şekli üçüncüsüdür ahiretimizi güzelleştirmek dünyadan çok daha güzeldir. Dünyadaki ömrümüz 60-80 yıl arası değişiyor ama ahiret ebedi hayatımız. Bunun için sürekli Allahtan bir şeyler isteyip niyet etmek lazım. Allah'ın en sevdiği şeylerden biri de kendisinden istekleri olan kullarıdır.

Oniks Taşı

Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.

Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.

Oniks Taşı Özellikleri

Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.

Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.