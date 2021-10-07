Stok Kodu: DUA361 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 17*23 mm Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Oğuz Kağan Mührü Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Türklerin destani ve efsanevi atası sayılan Oğuz Kağan biri mitolojik, ikisi tarihi olmak üzere en az üç kişiliği birleştirmiş bir destan kahramanıdır.Oğuz Kağan destanında anlatılan Oğuz Han, öte yandan Büyük Hun Türk İmparatorluğunun da kurucusudur. Türk devlet geleneğinin yapı taşlarını dizen, Türk Hakanının koyduğu kanunlar, Oğuz (Türk) Töresi olarak ün yapmış ve 16 Büyük Türk İmparatorluğunun güç kaynağı olmuştur. 24 Oğuz Boyunun atası olan Oğuz Han, Türk Ttresini; adalet , disiplin, ahlak ve millete hizmet düşüncesiyle oluşturmuştur.



Türk Milletinin Oğuz Kağanı yüceltmesinde en büyük etken belki de eşsiz bir devlet adamı ve bilge bir şahsiyet olmasından kaynaklanır.Ona yüklenen bu bilgelik ileri zamanlarda onun Veli veya Nebi olacağı konusunda söylemlere yol açmıştır. Daima Tanrıya hizmet etmesi de önemli bir ölçüttür. Sürerliği olan bir ibadet anlayışından sonra ise en önem verdiği değer millete hizmettir.

Devletin zayıf olduğu bir zamanda, düşmanları ondan en sevdiği atını istediklerinde atı onlara verir. Sonra eşini isterler onu da verir. Daha sonra çorak bir toprak parçası istediklerinde Oğuz Kağan “Atım ve eşim kendi malımdı verdim, fakat toprak çorak olsa da milletimindir veremem” der ve birliklerini toplayarak kendinden emin olan düşmana ani baskın yaparak onları mağlup eder.Burada öne çıkan düşünce önce devlet ve millet menfaatidir ve bu topraklar ayrılamaz parçalardır.

Hakkında birçok araştırma yapılan Oğuz Kağan döneminin ilerisinde bir kişilik olarak tarihe geçmiştir. Ve buna bağlı olarak Türkmenistan’ın Marguş yerleşim bölgesinde bir takım kazılar yapılmış M.Ö.2000li yıllara ait bir (bu dört bin yıllık sürece tekabül ediyor) mühür olduğu anlaşılan cisim bulunmuştur. Arkeologlar bu mührü ”Gonur-depe ” adlı kral mezarından çıkarmışlardır.

Kalıntılar arasında “leopar, yılan, akrep, keçi,gelincikler, laleler, kuşların kafaları ve kanatlı aslanlar gibi motiflerle süslenmiş önemli objelerde bulunmuştur.

Uzmanlar söz konusu çalışma ile birlikte ortaya çıkarılan sanat eserlerinin, Türklerin atalarının dünya görüşü, ibadet ve hayat tarzlarının ortaya konulması bakımından oldukça önemli olduğunu belirtiyorlar.

Bu yazıda üzerinde durulacak konu daha çok mührün sembol olarak neyi ifade ettiği yönünde şekilsel bir yaklaşım olacaktır.

Mühürde dikkati ilk çeken şey bir daireden oluşmasıdır. Başka bir şekilden ziyade dairenin tercih edilmesi tesadüf olmasa gerek, daire mükemmelliğin ve Tanrısallığın simgesidir. Başlangıç ve bitiş noktası Tanrıya yapılmış bir atıf olabilmekle beraber kendisindeki kutsallığa da göndermedir. Daire aynı şekilde sonsuzluktur ve belki de hala Oğuz Kağan ve onun maneviyatından bahsetmemiz onun kalıcılığına, sonsuz oluşuna işarettir.

Bu düşünceye destek olarak gördüğüm Platon’un sembolizmi vardır. Platon’a göre gördüğümüz her daire,kusursuz daire fikrinin ve formunun birer yansımasıdır. Her şey başlangıcına döner, mükemmeliyet olgusuna yerleşir, aynı Tasavvuf anlayışı gibi.

Grekçe’de kurt ve şahin anlamına gelen kirkos sözcüğü çember anlamına gelirdi ve bu sözcük Latince’de periyodik devre anlamına gelen circus kelimesine dönüşmüştür. Sonu olmayan hareketin, devriliğin sembolü olması nedeniyle kuyruğunu ısıran yılan ve Budizm’deki yaşam çarkı ile de ilişkilendirilir. Daha çok Doğu Tradisyonlarında reenkarnasyonu ve biten ve yeniden başlayan devreleri simgeleyen sembollerden biridir.

Orhon ve Yenisey yazıtlarında ve Uygur Türkleri’nde içi boş ve noktalı daire sembollerinin kullanıldığı görülmüştür. James Churchward’a göre ise daire sembolünün kökeni yitik Mu Uygarlığı’dır. Söz konusu araştırmacıya göre daire ve noktalı daire Mu hiyeratik alfabesinin ilk harfidir ve alfabemizdeki A’ya tekabül eder. Pisagor’un Croton’daki insiyasyonunda da noktalı daire kullanılırdı. Taoizmde noktalı daire yüce gücü, Taoyu temsil eder, ki o aynı zamanda da Değerli İnci’dir. Ortasında nokta olan daire tamamlanmış bir dairenin tasviridir ve devri mükemmelliğin, varoluşa ait tüm olasılıkların çözümlenmesinin sembolüdür. Simyada ve astrolojide ortasında nokta olan daire güneşi, altını sembolize eder.Belki de Oğuz Kağan’ın eşlerinden birisinin ışıktan geliyor olması da bu olasılığa bağlıdır.İnsanlar üzerinden bir inceleme yapıldığında ve Neo Spiritüalist açıdan ele alındığında, Daire insanın ebediyet gibi başı ve sonu olmadığını yani insanın sonsuzluğunu ve ölümsüzlüğü ifade ederken bir yandan da, “Kozmik insanı ve tasavvuftaki İnsan-i Kamil’ i”de simgeler. Daire sembolünü kuantum kuramı ve atom altı parçacığı açısından ele aldığımızda ise görürüz ki, atom da bir daire şeklindedir ve en küçük parçacık adını alan atom da giderek daha küçük parçalara bölünmekte ve kendi içinde bir sınırsızlık barındırmaktadır.

Bu sonsuzluk algısını bize gösteren daireden sonra ise dikkat çeken diğer kısım dairenin içindeki sekizgendir. Şüphesiz bu sekiz rakamının da bir anlamı olmalıdır. Tanrısal açıdan bakacak olursak Kuranda ”Ol” emri sekiz kez geçmektedir, Hz İsa Çile’nin 8.günü dirilmiştir, bu inanan herkese ebediyeti ve cenneti vaad etmiştir.

Sekiz sayısı çok yönlüdür, korku ve yıkılışı simgelediği gibi adaleti de simgeler. Sekiz Tanrı katıdır,mükemmelleşmektir. Sekiz köşeli yıldız ile ifade edilmesi de bu yüzdendir. Bu rakam numeroloji açısından bakıldığında sonsuzluk dayanıklılık ve sağlamlıktır. Oğuz Kağan’ın yalçın karakterine, sert kurallarına göndermedir. Bu rakam bir geçiştir çünkü Tanrı katında nefis yedi mertebedir ve bu mertebeyi aşan kişi, yükselmeye ve bitmeyen erişme isteği dışında bütün arzularını bastırarak İnsan-ı Kamil boyutuna erişmektedir. Tanrıya İbadetini istikrarlı bir şekilde ulaştıran Oğuz kağan belki de bu boyuta ulaşmış bir şahsiyettir.

Sonuç olarak kazılarda ortaya çıkarılan bu mühür görünenin ötesinde anlamlara gelebileceği gibi bize Oğuz Kağan hakkında da daha fazla bilgi vererek bilgi çemberimizi genişletmektedir. Bu bağlamda şekilsel ve numerolojik açıdan

bakıldığında farklı ama bir o kadar tutarlı ve aynı merkeze dönen sonuçlara rastlanılmaktadır. Tabi ki bunlar varsayımdan ibarettir ve detaylı olarak araştırılarak kanıtlı şekilde sunulması gerekmektedir.

Yemen Akik Taşı

Yemek Akik Taşı; doğal taşlar arasında yer alan şık dış görünümü ve sağlıklı oluşu ile bilinen ve rağbet gören taşlardan birisidir. Takı ve aksesuarlar, hem kadınlar hem de erkekler için günümüzde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte aynı zamanda sürekli değişen bir modaya sahiptir. Özellikle doğal taşlar, takı modasında sürekli kullanılan ev eskimemekle birlikte takı modasına yeni soluk kazandıran öğelerdir.

Takı ve aksesuar üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli doğal taşlardan birisi de yemen akik taşıdır. Osmanlı döneminin tüm yankılarını üzerinde taşıyan yemen akik taşı ile günümüzde de Osmanlı esintilerini taşıyan birçok takı ve aksesuar üretimi yapılır. Kategorimizde de bu taş ile üretilmiş birçok farklı modeller vardır. Hemen kategorimizi inceleyerek tüm yemek akik doğal tasarım modellerini inceleyebilirsiniz.

Yemen Akik Taşı Özellikleri

Kişiler arasındaki iletişimi olumlu yöne çekerek çevrenizdeki insanlar ile olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan etkili ve doğal taştır. Enerjisi ve gücü yüksek bir doğal taş olan yemek akik taşı, özellikle bireysel iletişim sürecinizi daha olumlu hale getirir.

Ağrıların tedavisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen doğal taş, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıklarına karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hemen kategorimizdeki yemen akik takı ve aksesuar modellerini inceleyerek kendinize ya da sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alarak sevginizi en özel şekilde gösterebilirsiniz.