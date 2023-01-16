Stok Kodu: DUA551 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 5,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ortasında hasbiyallah

İsteklerin kabulü için okunacak dua Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Hasbiyallah kelimesi tevekkül etmeyi gösteren en güzel dualardandır. Anlamı ise Allah bize yeter O Allah bize kafidir Ancak o bize yardım eder anlamına gelmektedir. Hazreti İbrahim ateşe atılmadan evvel Cebrail aleyhisselam gelir ve Hazreti İbrahim’e ne istediğini sorar.



Hazreti İbrahim de Allah benim bu halimi görür ve bilir O Allah bana yeter anlamında hasbiyallahu ve nimel vekil duasını eder. Kuranı Kerimde bulunan dualardan olan hasbunallahi ve nimel vekil duası birçok sıkıntıdan kurtulmak için vesile olan bir duadır.





Dua etmek, İslam dininde önemli bir yer tutar. Yüce Allah, yarattığı kullardan devamlı kendisinden istemelerini emretmiştir. Bu emrin nedeni, insanoğlunun aciz olması ve çeşitli şeylere erişmekte sorunlar yaşamasındandır. İstek ve dilek duası en çok okunan dualardandır. Zira, insanoğlunun istek ve dilekleri hiçbir zaman bitmez.