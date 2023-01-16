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Ortasında Hasbiyallah Yazılı İsteklerin Kabulü İçin Okunacak Dualı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 1
Ortasında Hasbiyallah Yazılı İsteklerin Kabulü İçin Okunacak Dualı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 2
Ortasında Hasbiyallah Yazılı İsteklerin Kabulü İçin Okunacak Dualı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 3
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sertifika.png (62 KB)
Ortasında Hasbiyallah Yazılı İsteklerin Kabulü İçin Okunacak Dualı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 1
Ortasında Hasbiyallah Yazılı İsteklerin Kabulü İçin Okunacak Dualı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 2
Ortasında Hasbiyallah Yazılı İsteklerin Kabulü İçin Okunacak Dualı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye - 3

Ortasında Hasbiyallah Yazılı İsteklerin Kabulü İçin Okunacak Dualı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye

Ürün Kodu : DUA551
Öne Çıkan Bilgiler
İsteklerin kabulü için dua ve Hasbiyallah yazılı tamamı el yazması 925 ayar gümüş plaka kolye. Uygun fiyat garantisi ve ücretsiz kargo avantajı ile Osmanlı Pazar'da.
Hediyesi :
2.412,00 TL
Havale Fiyatı : 2.291,40 TL %5  İndirim
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iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:

DUA551
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 25*25 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 5,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Ortasında hasbiyallah
İsteklerin kabulü için okunacak dua
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


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Hasbiyallah kelimesi tevekkül etmeyi gösteren en güzel dualardandır. Anlamı ise Allah bize yeter O Allah bize kafidir Ancak o bize yardım eder anlamına gelmektedir. Hazreti İbrahim ateşe atılmadan evvel Cebrail aleyhisselam gelir ve Hazreti İbrahim’e ne istediğini sorar.

Hazreti İbrahim de Allah benim bu halimi görür ve bilir O Allah bana yeter anlamında hasbiyallahu ve nimel vekil duasını eder. Kuranı Kerimde bulunan dualardan olan hasbunallahi ve nimel vekil duası birçok sıkıntıdan kurtulmak için vesile olan bir duadır.


Dua etmek, İslam dininde önemli bir yer tutar. Yüce Allah, yarattığı kullardan devamlı kendisinden istemelerini emretmiştir. Bu emrin nedeni, insanoğlunun aciz olması ve çeşitli şeylere erişmekte sorunlar yaşamasındandır. İstek ve dilek duası en çok okunan dualardandır. Zira, insanoğlunun istek ve dilekleri hiçbir zaman bitmez.

Ürün Etiketleri
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