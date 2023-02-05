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|Stok Kodu:
DUA571
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|7,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Kendine Güven Artırma Vefki
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Özgüveninizi güçlendirmek, kendinize olan güveni artırmak için vefk;
Ölüm korkusu,
Kaygı,
Parasız kalma düşüncesi,
Hayvanlardan korkma,
Özellikle böceklerden korkma,
Başarısız olma endişesi,
Konuşma güçlüğü,
İnsanlar içinde ifade zorluğu,
Bir işe başlarken başarabilir miyim şüphesi,
İrade zayıflığı,
Tüm güvensizlikler için özel olarak hazırlanan kişi ismine niyet edilerek yazılan özel vefk çalışmasıdır.