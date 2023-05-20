Stok Kodu: DUA661 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Pembe Kuvars Taşı Ağırlık: 7,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Felak Suresi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.





Felak Suresinin Türkçe Okunuşu



Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Felak Suresi Tefsiri



“Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “yarmak” anlamındaki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki ayetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, “yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca –Muhammed Esed’in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, “bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı” şeklindeki tanımı (Tâcü’l-arûs, “flk” md.) dikkate alındığında “sabahın rabbi” deyimiyle “Allah’ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin O’na sığınmasının, ‘hakikatin ardından koşmak’ ile eş anlamlı olduğuna” işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, “cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi” gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).







Pembe Kuvars Taşı



Pembe Kuvars Taşı, yüksek enerjiye sahip olmakla birlikte aşkı ve sevgiyi sembolize eden doğal taşıtır. Kalbinizi yatıştıran ve sakinleştiren bu doğal taş, aynı zamanda size ve bulunduğu ortama sakinlik, mutluluk ve aşk enerjisi yayar. Sade hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz bu doğal taş; aynı zamanda bileklik, kolye, yüzük gibi aksesuarlarda tercih edilen doğal taşlar başında gelir.



Kategorimizde tamamen doğal olan pembe kuvars ile üretilmiş birçok takı modeli mevcuttur. Bu modeller arasından kendiniz ve sevdikleriniz için seçimler yaparak sizler de bu doğal taşın yüksek enerjisi ve gücünden yararlanarak sevdiklerinizin de bu güçten yararlanmasını sağlayabilirsiniz.



Pembe Kuvars Taşı Özellikleri



Gücü ile aşkı ve sevginin en güçlü temsilcisi olan pembe kuvars taşı, kullanan kişilere romantizm, aşk ve affetme gibi duygulara yönelik dürtüler kazandırır. Ruhsal anlamda şifa kaynağı olması sayesinde negatif düşüncelerinizi ve tabularınızı uzaklaştırır. Etrafa yayığı titreşimler sayesinde sizdeki ve ortamdaki tüm negatif enerjiyi temizleyerek size huzurlu bir ortam sunar.



Hem kendinizi hem başkaları affetmenizi sağlayan güce sahip olması ile birlikte kadın ve erkekler için hem takı formunda hem de sade taş hali ile tercih edilen taşların başında gelir. Siz de hemen pembe kuvars ile tasarlanmış modellerimizin olduğu kategorimize göz gezdirerek modellerimize ulaşabilir ve kendiniz için ya da sizin için değerli olan sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.







Pembe kuvars taşının bazı faydaları:



Duygusal denge: Pembe kuvars, sevgi, şefkat ve hoşgörü enerjilerini teşvik eder. Bu kristal, duygusal dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir ve negatif duyguları hafifletmeye katkıda bulunabilir. Sevgiye odaklanma, kendini sevme ve başkalarına hoşgörüyle yaklaşma konularında yardımcı olabilir.



Stres ve endişe azaltma: Pembe kuvars, sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir. Stresi azaltmaya ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca endişe ve korkuların hafifletilmesine de destek olabilir.



İlişkilerde yardımcı olma: Pembe kuvars, romantik ilişkilerde ve dostluklarda sevgi, anlayış ve bağlılık enerjilerini teşvik edebilir. İlişkilerde sağlıklı iletişim kurma, anlayışlı olma ve sadakati destekleme konularında yardımcı olabilir.



Kendini iyileştirme: Pembe kuvars, fiziksel, zihinsel ve ruhsal düzeylerde iyileşmeyi teşvik edebilir. Stresle ilişkili fiziksel semptomları hafifletmeye ve enerji dengesini sağlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca kalp sağlığını destekleyebilir ve kalp atışını düzenlemeye yardımcı olabilir.



Öz-yansıma ve öz-farkındalık: Pembe kuvars, iç huzur ve öz-farkındalığı artırmaya yardımcı olabilir. Kendinizi tanımaya, içsel yolculuğunuza odaklanmaya ve öz-yansıma yapmaya yardımcı olabilir. Kendi ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.