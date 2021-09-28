Stok Kodu: OSM1320 Metaryel: Boyut: 6*6 mm Kullanılan TAŞ: Pirit Taşı Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Pirit Taşı

Pirit Taşı; altın sarısı ve altın madeni ile karıştırılan, kayaçlarda oluşmuş doğal taştır. Kolay kırılabilir bir mineral taşı olduğundan işlemesi kolay ve nazik kullanım isteyen taşlar arasında yer alır. Donuk metal parıltılı ve altın sarısı rengine sahip görünümdedir. Üzeri çizgili ve altından daha sert yapısı sayesinde takı ve mücevher yapımında da tercih edilir. İşlenmesi altından daha zordur.

Kategorimizde sizler için pirit taşı ile üretilmiş birbirinden şık ve estetik takı modelleri sunmaktayız. Bu modeller, kadın ve erkeklerde her kombine uyum sağlarken aynı zamanda kadın ve erkeklere birçok fayda sunan son derece etkili, güçlü ve aynı zamanda da şık bir taştır.

Pirit Taşı Özellikleri

Temizlendikçe kullanım ömrü uzayan pirit taşı; su ve toprak yöntemleri yerine güneş ışığı ve mum ışığı gibi yöntemlerle temizlenmelidir. Böylece negatif enerjilere karşı koruyucu özelliği artarken aynı zamanda çarka tıkanıklıklarınızı arttırmaya da yardımcı olacaktır. Ayrıca kronik yorgunluğu alırken özgüven ve özsaygı kazandıran ender taşların başında gelir.

Depresyonu kolay atlatmanızı sağlarken hafızanızı güçlendiren ve hücrelerinizi yenileyerek bambaşka bir sağlığa kavuşmanızı sağlayan pirit taşı, tüm bu özelliklerini taşa direk temas ettiğinizde sizlere sunar. Bu nedenle de kolye ve bileklik gibi doğrudan teninize temas eden tasarımları kullandığınızda şıklığın yanı sıra sağlığınıza da birçok fayda sağlayabilirsiniz. Ayrıca soğuk algınlığı ve grip gibianti viral hastalıklara karşı olan etkileri de kanıtlanmıştır.