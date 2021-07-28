Rudraksha:

İnanışa göre, Tanrı Shiva’ nın tüm varlıkların yararı için yaptığı 1000 yıllık meditasyonun ardından gözlerinden süzülen gözyaşı damlalarının toprağa düştüğü yerde mistik bir ağaç yetişir. Bu ağaç ve tohumları, Tanrı Shiva’ nın bir diğer adı olan “Rudra” ile gözlerini tanımlamak için “Aksha” kelimelerinin biraraya gelmesiyle Rudraksha adını almışlardır. Çoğunlukla Endonezya, Nepal ve Hindistan’ da yetişmektedir. Dünya enerjisine ve güçlü spiritüel bağlara sahip olan bu tohumlar, meditasyon, içsel aydınlanma, spiritüel gelişim, zihinsel ve bedensel huzurun yanı sıra bedensel şifa için de çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Antik kayıtlarda dahi bu tohuma çokça kez değinilmiş olup, en belirgin özelliği negatif enerjinin her türlüsüne (fiziksel ve psikolojik etkiler, nazar, vb.) karşı koruyucu bir kalkan olarak kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra derin meditasyon çalışmalarında sakinleşme, dingin bir zihin ve iç huzura ulaşmak için kullanılır. Doğal titreşimi sayesinde onu taşıyan kişinin fiziksel ve metafiziksel bedenlerinin enerji akışını düzenler, çakraların dengelenmesinde etki gösterir.