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Rudrakşa Bileklik Orjinal Hindistan Rudraksha

Ürün Kodu : OSM992
Öne Çıkan Bilgiler
Rudrakşa Bileklik Orjinal Hindistan Rudraksha . Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.767,00 TL
Havale Fiyatı : 1.678,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM992
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Rudraskha
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Rudraksha: 

İnanışa göre, Tanrı Shiva’ nın tüm varlıkların yararı için yaptığı 1000 yıllık meditasyonun ardından gözlerinden süzülen gözyaşı damlalarının toprağa düştüğü yerde mistik bir ağaç yetişir. Bu ağaç ve tohumları, Tanrı Shiva’ nın bir diğer adı olan “Rudra” ile gözlerini tanımlamak için “Aksha” kelimelerinin biraraya gelmesiyle Rudraksha adını almışlardır. Çoğunlukla Endonezya, Nepal ve Hindistan’ da yetişmektedir. Dünya enerjisine ve güçlü spiritüel bağlara sahip olan bu tohumlar, meditasyon, içsel aydınlanma, spiritüel gelişim, zihinsel ve bedensel huzurun yanı sıra bedensel şifa için de çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Antik kayıtlarda dahi bu tohuma çokça kez değinilmiş olup, en belirgin özelliği negatif enerjinin her türlüsüne (fiziksel ve psikolojik etkiler, nazar, vb.) karşı koruyucu bir kalkan olarak kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra derin meditasyon çalışmalarında sakinleşme, dingin bir zihin ve iç huzura ulaşmak için kullanılır. Doğal titreşimi sayesinde onu taşıyan kişinin fiziksel ve metafiziksel bedenlerinin enerji akışını düzenler, çakraların dengelenmesinde etki gösterir.

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