Stok Kodu: DUA598 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Lapis Lazuli Taşı Ağırlık: 6,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Selamun kavlen min rabbin rahim Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

"Selamün kavlen min rabbin rahim"



Bu ayet Yasin Suresinin 58. ayetidir. "Çok merhametli olan Allahtan bir söz olarak (kendilerine) Selam (vardır)." demektir.





Ne İçin Okunur?



Bela ya da musibet karşısında okunabilen bu ayet ile Allah (c.c)'un izni ile sıkıntıdan kurtulma ve zarar görmeme umulur. Ayrıca, Allah (c.c.)'dan sağlık, sıhhat istemek ve afiyet dilemek maksadıyla bu dua okunabilir. Oldukça faziletli bir ayet olduğu bilinen bu ayeti gündelik hayatımızda okumayı alışkanlık haline getirebiliriz.





Faziletleri:



1. ‘’Yasin Suresi’’ Kur’an’ı Kerim’in, ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti Yasin Suresinin kalbidir.

‘’Yasin Suresi’’ni 1 defa okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir;

Bu Ayeti devamlı okuyanın sevabını akıl idrakten aciz kalır.



2. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyana Allahü Teala selam verir.



3. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Allah’ın izni ile her kötülükten korunmasına vesile olur.



4. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur.



5. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması teslimi ruhun imanla dolmasına sebeb olur.



6. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur.



7. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyanlar cennetin her kapısından çağrılacaktır.



8. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur.



9. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.



10. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur.



11. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.



12. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur.



13. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini okumaya devam edenin mükafatını idraktan akıl aciz kalır.Yani sevap ’ın Rahmeti kadar sonsuzdur.



14. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Allah’ın dostları arasına katılmasına vesile olur.



15. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur.



16. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.



17. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.



18. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur.



19. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur.



20. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edeb olmasına vesile olur.



21. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur.



22. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.



23. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.



24. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet ehli olmasına vesile olur.



25. ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.



Bu ayet sıkıntılardan selamet ve şifa içinde iksirdir.





Lapis Lazuli Taşı



Lapis Lazuli Taşı, kategorimiz içerisinden alabileceğiniz hem şık hem de sağlıklı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Saymakla bitmeyen faydaları ve şık görünümü ile dikkat çeken bu doğal taş, farklı takı ve aksesuarların tasarımında sık sık kullanılan bir üründür. “Mavi Taş” olarak ifade edilmekle birlikte aynı zamanda gök taşı ya da gece taşı olarak da bilinir.



Göz alıcı rengi ve güçlü etkisi ile kadın ve erkekler tarafından sevilen bir taş olan lapis lazuli taşı, mineral bakımından son derece zengin olmakla birlikte aynı zamanda bir kaya taşıdır. Doğada mavi ve tonları ile sık sık bulunsa da aynı zamanda nadiren sarı ve beyaz tonlarında da görülmesi mümkündür.



Lapis Lazuli Taşı Faydaları



Şık görünümü ve göz alıcı renkleri ile göze çarpan lapis lazuli taşı, aynı zamanda insan vücuduna ve psikolojine sağladığı faydalarla da dikkat çeken bir taştır. Tansiyon ve tiroid bezlerine iyi gelirken aynı zamanda kemik ağrılarını gidererek kemikleri güçlendirir. Çocuklarda solunum bozukluğu ve korkularının giderilmesinde de etkili olduğu bilinir.



Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda depresyona olumlu etki sağlar ve ilham verici bir taş olarak yaratıcılığınızı büyük oranda arttırır. Eğer konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız bu taş ile odaklanma ve konsantrasyon sorunlarınıza kesin çözüm bulabilirsiniz. Yüzük, küpe ve kolye gibi tasarımlarda kullanılan bu taş ile tamamen doğal olarak üretilmiş tüm tasarımlara kategorimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.