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Siyah Onix ve Lav Taşı Erkek Bileklik

Ürün Kodu : OSM1117
Öne Çıkan Bilgiler
Siyah Onix ve Lav Taşı Erkek Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
1.467,00 TL
Havale Fiyatı : 1.393,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1117
Metaryel:
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Oniks, Lav Taşı
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Stok durumuna göre ara taşı değişebilmektedir.

ONİKS

Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir.  Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Oniks Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı

Sertliği : 7

Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök

Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova

Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya

  •          Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.
  •          Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.
  •          Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.
  •          Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.
  •          Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.
  •          Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.
  •          Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.

Lav Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Adından da anlaşılacağı üzere lav taşı, bazı volkanik olaylar nedeniyle yeryüzüne ulaşmış taşlardan biridir. Yeryüzü tabakasının derin kısımlarından yüzeye kadar ulaşmış olan bu taş, oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak sağladığı birçok özellik ve fayda ile beraber dayanıklı olmasına rağmen, son zamanlarda yarı değerli taş kategorisine girmiş durumda. Ancak yine de dünya çapında yaygın olarak süs eşyası ve benzeri birçok alanda kullanılan önemli taşlar içerisinde bulunuyor. Özellikle tesbih ya da bileklik ve bu gibi takılar konusunda çok fazla sevilmiş durumda.

Milyonlarca yıl öncesinden volkanik patlamaların yaşanması ile beraber, lavların aniden soğumasıyla lav taşının oluştuğunu söylemek mümkün. Bu döneme kadar farklı zaman dilimlerinde bileşenlerin soğuması ve ısınması ile beraber birleşip ayrılması sonucunda günümüzdeki haline ulaştı. Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de değişik noktalarda çıkarılan bir taştır.

Lav Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Lav taşı birçok farklı özelliği ve anlamı ile beraber öne çıkıyor. Yüksek bir dayanıklılığa sahip olan lav taşı aynı zamanda mangal taşı olarak da bilinir. İçerdiği mineral açısından da zengin bir yapıya sahiptir. Bunlar içerisinde demir, magnezyum ve çinko, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller yer alıyor. Özellikle bu minerallerin çakralarda etkili olduğunu dile getirmek mümkün. Lav taşı antik dönemden günümüze kadar ulaşmış bir taş olarak özellikle nazardan ve savaştan koruyacak bir anlama sahiptir. Eski dönemlerde farklı toplumlarda bu şekilde değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.

Alternatif tıp konusunda da lav taşının çok önemli olduğu söylenebilir. O yüzden sunduğu faydalar ile beraber günümüzde birçok farklı sebepten dolayı değerlendiriliyor. Vücuda temas ettiği andan itibaren farklı takılar ve eşyalar ile beraber, özel hazırlanmış hali eşliğinde birçok hastalığa karşı çare üretmektedir.

- Ruhsal ve duygusal dengeyi sağlarken zihin adına gerekli bir taştır.
- Özellikle ısıtıldığı zaman kas rahatsızlıkları için değerlendirilir.
- Romatizmal rahatsızlıklar ile beraber kas ağrıları için idealdir.
- Termal tesislerde tedavi amaçlı kullanılır.
- Damarların sağlıklı şekilde genişlemesine olanak verirken, böylece kan akışının daha dengeli gerçekleşmesine fırsat tanır.
- Kalp sağlığı için faydalıdır.
- Hücre yenilenmesine katkı sağlar.
- Gün içerisinde kişiye enerji verir.
- Solunum yolları adına önemli katkılar sağlar ve rahat nefes alma fırsatı tanır.
- Vücudu pek çok zararlı durumdan arındırır.
- Dinginlik hissi veren bir taştır.
- Negatif enerjiyi yok ederek pozitif enerjiye dönüştürür.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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