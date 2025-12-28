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|Stok Kodu:
|OSM1902
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Mozanit Taşı
|Ağırlık:
|10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük, pırlantaya yakın parlaklığıyla bilinen mozanit taşı ve usta el işçiliğinin birleştiği özel bir tasarımdır. Yüksek kalite mozanit taşı, ışığı güçlü şekilde yansıtan yapısı sayesinde yüzüğe göz alıcı bir ışıltı kazandırırken; özel üretim gümüş gövde, estetik ve sağlamlığı bir arada sunar.
Mozanit taşı, yüksek sertliği ve üstün parlaklığıyla modern mücevher tasarımlarında sıkça tercih edilen değerli bir taştır.
Pırlantaya yakın yüksek ışık yansıtma özelliğine sahiptir
Çizilmeye karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre parlaklığını korur
Şık ve gösterişli görünüm sunar
Etik ve ekonomik bir alternatif olarak tercih edilir
Günlük kullanıma uygundur
Bu yüzük, seri üretimden farklı olarak ustalar tarafından tek tek el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yerleştirme ve gümüş işçiliğindeki detaylar, yüzüğe özgün bir karakter kazandırır.
925 ayar gümüş, hem sağlamlığı hem de zamansız şıklığıyla takı dünyasında vazgeçilmezdir. Mozanit taşının ışıltısını ön plana çıkaran gümüş gövde, yüzüğün estetik duruşunu tamamlar.
Pırlanta görünümünü daha ulaşılabilir şekilde tercih edenler
Şık ve zarif yüzük modellerini sevenler
Özel üretim ve el işçiliğine değer verenler
Anlamlı ve göz alıcı bir hediye arayanlar
İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük, ışıltısı, işçiliği ve modern duruşuyla hem günlük kullanıma hem de özel anlara eşlik edecek seçkin bir tasarımdır.