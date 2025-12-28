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İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1902
Öne Çıkan Bilgiler
İyi kalite mozanit taşlı özel üretim el işçiliği gümüş yüzük, yüksek parlaklığı ve zarif işçiliğiyle dikkat çeken seçkin bir tasarımdır.
Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Seçiniz :
8.370,00 TL
Havale Fiyatı : 7.951,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1902
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 18 mm
Kullanılan TAŞ: Mozanit Taşı
Ağırlık: 10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük

İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük, pırlantaya yakın parlaklığıyla bilinen mozanit taşı ve usta el işçiliğinin birleştiği özel bir tasarımdır. Yüksek kalite mozanit taşı, ışığı güçlü şekilde yansıtan yapısı sayesinde yüzüğe göz alıcı bir ışıltı kazandırırken; özel üretim gümüş gövde, estetik ve sağlamlığı bir arada sunar.

🔸 Mozanit Taşının Özellikleri ve Avantajları

Mozanit taşı, yüksek sertliği ve üstün parlaklığıyla modern mücevher tasarımlarında sıkça tercih edilen değerli bir taştır.

  • Pırlantaya yakın yüksek ışık yansıtma özelliğine sahiptir

  • Çizilmeye karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre parlaklığını korur

  • Şık ve gösterişli görünüm sunar

  • Etik ve ekonomik bir alternatif olarak tercih edilir

  • Günlük kullanıma uygundur

🔸 Özel Üretim El İşçiliğinin Farkı

Bu yüzük, seri üretimden farklı olarak ustalar tarafından tek tek el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yerleştirme ve gümüş işçiliğindeki detaylar, yüzüğe özgün bir karakter kazandırır.

🔸 925 Ayar Gümüşün Estetik Gücü

925 ayar gümüş, hem sağlamlığı hem de zamansız şıklığıyla takı dünyasında vazgeçilmezdir. Mozanit taşının ışıltısını ön plana çıkaran gümüş gövde, yüzüğün estetik duruşunu tamamlar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Pırlanta görünümünü daha ulaşılabilir şekilde tercih edenler

  • Şık ve zarif yüzük modellerini sevenler

  • Özel üretim ve el işçiliğine değer verenler

  • Anlamlı ve göz alıcı bir hediye arayanlar

İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük, ışıltısı, işçiliği ve modern duruşuyla hem günlük kullanıma hem de özel anlara eşlik edecek seçkin bir tasarımdır.

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