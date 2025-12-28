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İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük

İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük, pırlantaya yakın parlaklığıyla bilinen mozanit taşı ve usta el işçiliğinin birleştiği özel bir tasarımdır. Yüksek kalite mozanit taşı, ışığı güçlü şekilde yansıtan yapısı sayesinde yüzüğe göz alıcı bir ışıltı kazandırırken; özel üretim gümüş gövde, estetik ve sağlamlığı bir arada sunar.

🔸 Mozanit Taşının Özellikleri ve Avantajları

Mozanit taşı, yüksek sertliği ve üstün parlaklığıyla modern mücevher tasarımlarında sıkça tercih edilen değerli bir taştır.

Pırlantaya yakın yüksek ışık yansıtma özelliğine sahiptir

Çizilmeye karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre parlaklığını korur

Şık ve gösterişli görünüm sunar

Etik ve ekonomik bir alternatif olarak tercih edilir

Günlük kullanıma uygundur

🔸 Özel Üretim El İşçiliğinin Farkı

Bu yüzük, seri üretimden farklı olarak ustalar tarafından tek tek el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Taş yerleştirme ve gümüş işçiliğindeki detaylar, yüzüğe özgün bir karakter kazandırır.

🔸 925 Ayar Gümüşün Estetik Gücü

925 ayar gümüş, hem sağlamlığı hem de zamansız şıklığıyla takı dünyasında vazgeçilmezdir. Mozanit taşının ışıltısını ön plana çıkaran gümüş gövde, yüzüğün estetik duruşunu tamamlar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Pırlanta görünümünü daha ulaşılabilir şekilde tercih edenler

Şık ve zarif yüzük modellerini sevenler

Özel üretim ve el işçiliğine değer verenler

Anlamlı ve göz alıcı bir hediye arayanlar

İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük, ışıltısı, işçiliği ve modern duruşuyla hem günlük kullanıma hem de özel anlara eşlik edecek seçkin bir tasarımdır.