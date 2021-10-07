Stok Kodu: DUA353 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İhlas Suresi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





İHLAS SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: O Allah tektir.

Allah herşeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır.

O doğurmamış ve doğmamıştır.

Hiç bir şey O’na denk değildir.

İHLAS SURESİNİN FAZİLETİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü'l-Kur'ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).