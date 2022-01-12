Stok Kodu: DUA399 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kadir Suresi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.







KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



İnna enzelnahü fiy leyletilkadr



Ve ma edrake ma leyletülkadr



Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr



Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr



Selamün hiye hatta matle'ılfecr



KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.



Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?



Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.



Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.



O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.







Okunması en faziletli surelerden birisidir. Kadir Suresinin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmiştir.