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Tamamı EL Yazması - Ayetel Kürsi Yazılı 925 Ayar Gümüş Kolye - 35MM

Ürün Kodu : DUA126
Öne Çıkan Bilgiler
925 Ayar Gümüş Üzerine Ayetel Kürsi El Yazması ile Yazılmıştır. Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
3.003,00 TL
Havale Fiyatı : 2.852,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA126
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 35  mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 16,200 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Ayetel Kürsi Yazılı
Ayetel Kürsi okunuşu
  • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
  • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
  • ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
  • velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
  • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Ayetel kürsi duası meali
  • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  • Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
  • bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
  • Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
  • Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
  • O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
  • ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
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