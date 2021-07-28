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Tamamı EL Yazması - Ayetel Kürsi Yazılı 925 Ayar Gümüş Kolye - 35MM
Öne Çıkan Bilgiler
925 Ayar Gümüş Üzerine Ayetel Kürsi El Yazması ile Yazılmıştır. Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
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Havale Fiyatı :
2.852,85
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Ayetel Kürsi Yazılı
Ayetel Kürsi okunuşu
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
- velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Ayetel kürsi duası meali
- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
- bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
- Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
- Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
- O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
- ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
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