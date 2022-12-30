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Tamamı El Yazması Cennetül Esma Dairesi 925 Ayar Gümüş Plaka Kolye

Ürün Kodu : DUA491
Öne Çıkan Bilgiler
Cennetül Esma Dairesi 925 ayar gümüş plaka. Online olarak sipariş verebilir ve satın alabilirsiniz. Ücretsiz kargo avantajı ile...
Hediyesi :
4.050,00 TL
Havale Fiyatı : 3.847,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:

DUA491
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 44 mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 11,7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Cennetül Esma Dairesi
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

 

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Cennetül Esma Dairesi Nedir?

Bu mübarek esmalar Hz.Ali kv. Efendimizden bize nakledilen bir kaSideden elde edilmiştir. Bu mübarek kasideyi geniş haliyle İmam-ı Gazali ks nakletmiştir. Ve bu kasidede bir çok terkib vardır. İnsanların muhtelif sıkıntıları için faziletli terkibler oluşmaktadır. Ayrıca bu esmAlardan mütevellit terkiblerin daha etkili oluşması için ve faziletlerinin artması anlamında yine o kasidede belirtilen bir daire bir vefk mevcuddur. Buna CÜNNETU-L ESMA DAİRESİ denmektedir.


Dıştan 1. dairede Ayetel Kürsi bulunmaktadır.

2. dairede Kufi isimler vardır.

3. dairede El Meliku, El Azîmu, El Cebbâru, El Mutekebbiru, El Muheymin, El Kahhâru, El Aliyyu, El Kebîru, El Muteâli, El Kâdiru, El Muktediru, El Hakemu, El Adlu, El Hasîbu, El Hakîmu, El Habîru, El Azîzu, El Muzillu, El Muntekimu esmaları bulunur.

4. dairede Besmele-i Şerife harfleri bulunmaktadır.

5. dairede “Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. “ esmaları vardır.



Cennetül Esma Dairesi Faziletleri

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.

Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.

Gerçekleri fark etmeyi sağlar.

Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.

Cesaretin artmasını sağlar.

Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.

Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.

Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.

Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

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