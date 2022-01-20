Stok Kodu: DUA458 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: El Kadir Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Allah'ın güzel isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'dan El Kadir zikri Dilediğini dilediği kadar yaratmaya muktedir olan' manasına gelmektedir.



El-Kadir esmasının Anlamı : Her şeye gücü yeten, her istediğini, istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan, sonsuz kudret sahibi olan demektir.



El-Kadir : القادر Yâ Kadîr : يَا قَد۪يرُ



İstediğini, istediği gibi yapmaya gücü yeten







Her gün 305 kere “Ya Kadir celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan düşmanlarından korunur, anlayışı artar, mesleğinde ilerler.







Abdest esnasında her azanın yıkanması sırasında ve abdest aldıktan sonra ”Ya Kadir celle celâlühû” esmasını okumaya devam eden kimse, düşman şerrinde korunur, dilek ve muradına nail olur.



Her türlü dileklerin kabulü için her gün 100 kere “Ya Kadir” esması okunur.



“Ya Kadir” ism-i şerifinin



“Ya kadir ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Kerim Ya Allah” zikrini her gün bilhassa gece 100 defa okuyan maksat ve amacına, dilek ve muradına nail olur. zikrini belirtilen ölçü ve saatte yerine getiren kimse, her türlü giriştiği işte ve mücadelede, alım-satımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa başarıya ulaşır.



“Ya Kadir” esmasını okumayı adet haline getirenler hayatındaki mucizelerle müşerref olur. Çünkü Allah her şeye ”Kadir’‘dir.



Yarım kalmış bütün işleriniz, arzularınız ve “Ya Kadir” esmasının güçlü tecellisiyle tamamlanır.



Ya Kadir” ism-i şerifini okuyan kimse seferde, Hac ve diğer yolculuklarda, karada ve denizde başarılı olur.



Sanat ve bilimle uğraş veren insanların “Ya Kadir” esmasını devamlı okurlarsa ilham almasına vesile olur.



Güç ve iktidar talebinde bulunanlar her daim “Ya Kadir” ism-i şerifini okumalıdır.



“Ya Kadir” ism-i şerifi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunmasını sağlar.



“Ya Kadir” esması mevki olarak yükselmenize vesile olur, sizin o mevkide düşmemenizi ve devamlılığını sağlar.



Arzu ettiğiniz, gücünüzün yetmediği işlerde muvaffak olabilmek için “Ya Kadir” esması vird edinerek her gün okunmalıdır.



İnsanları tesir altına almak ve hastalıklardan korunmak için “Ya Kadir” ism-i şerifi her gün okunmalıdır.



“Ya Kadir” esmasını okuyan güvende olur.



“Ya Kadir” ismi bütün zorluklara karşı bir kalkan gibidir. Ama zorluklardan kurtulmak isterseniz Ya Basit, o zorlukların üstüne yürümek isterseniz ise Ya Fettah ismini okumanız gerekecektir.



“Ya Kadir” esması kudret sahibi olmanızı sağlar.



“Ya Kadir” esmasını okuyan bütün eksik ve aciz kalınan işlerden ve olaylardan kurtarır ve yükseltir.



ALLAH HER ŞEYE KADİRDİR…







Dualı Kolye



Dualı Kolye modelleri el işçiliği ile özel olarak hazırlanmaktadır. Huzur bulacağınız ve manevi olarak kendinizi güçlü hissedeceğiniz dualı kolye modelleri içerisinde tarzınıza uygun olan bir modeli seçebilirsiniz. Zamansız tasarıma sahip olan dualı kolye modelleri ile artık hiç bir zaman modası geçmeyen bir aksesuara sahip olabilirsiniz.



Severek kullanacağınız dualı kolye modelleri hem erkekler hem de kadınlar için şık ve zarif tasarımlara sahiptir. Kendinizi şımartmak için tercih edebileceğiniz dualı kolye modelleri ayrıca sevdikleriniz için de en özel hediyelerden birisi olacak.



Özel anlarınızı taçlandırmak için tercih edebileceğiniz dualı kolye modelleri içerisinde deri ipli veya tamamen gümüş olan tasarımları değerlendirebilirsiniz.



Gümüş Dualı Kolye Modelleri



Gümüş dualı kolye modelleri en zengin model çeşitliliğine sahip olan kolye çeşitlerindendir. Sevgililer günü, anneler günü veya doğum günü için sizler de en özel ve en anlamı hediyeyi sevdiklerinize almak istiyorsanız tercihinizi gümüş dualı kolye modellerinden yana yapabilirsiniz. Özel tasarımlı dualı kolye modelleri ile sevdiklerinizin hep sizi hatırlamasını sağlayabilirsiniz.



Gümüş plaka üzerine özel el işçiliği ile hazırlanmış olan dualı kolye modelleri yanı sıra lazer kesimli ve özel dualı kolye modelleri bulunmaktadır. Değeri paha biçilemez olan dualı kolye modelleri ile sizler de göz alıcı bir şıklığa sahip olabilirsiniz.



En Çok Tercih Edilen Dualı Kolye Modelleri



Hem dini hem de geleneksel motifler ile özel olarak tasarlanmış olan el işçiliği ile üretilen dualı kolye modellerini tercih edebilirsiniz. Göz alıcı tasarımları ile ilk bakışta dikkatleri üzerinizde toplayacak olan dualı kolye modelleri ile sizler de kişiliğinizi yansıtabilirsiniz.



En çok tercih edilen dualı kolye modelleri arasında Mührü Süleyman, Fatiha Sureli, Fatma Ana Eli Desenli, Ayetel Kürsi’li, Nazar Dualı ve Zülfikar desenli kolye modelleri yer almaktadır.



Dualı kolye modellerini üzerinizde her taşıdığınıza sizler de manevi olarak kendinizi oldukça rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Gümüş veya taşlı dualı kolye modelleri ile ayrıca şıklığınızla da göz kamaştıracaksınız.



Motifli Dualı Kolye Çeşitleri



Dualı kolye modelleri aynı zamanda İslami motifler ile de göz alıcı tasarımlara dönüştürülmektedir. Baktıkça kendinizi huzur içinde hissedeceğiniz dualı motifli kolye çeşitleri ile en özel aksesuara sahip olabilirsiniz. Tamamen gümüş veya değerli taşlardan üretilen motifli dualı kolye çeşitleri hem manevi olarak hem de maddi olarak bir bütünlük sunmaktadır.



Benliğinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan tek şey motifli dualı kolye çeşitleridir. Motifli dualı kolye modellerini sürekli üzerinizde taşıyarak duaların gücünü ruhunuzda hissedebilirsiniz. Günlük hayatta da hiç çıkartmadan sürekli olarak üzerinizde taşıyabilirsiniz. 925 ayar gümüş motifli dualı kolye ile tüm kombinlerinizi şık ve ihtişamlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

