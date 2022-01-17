Stok Kodu: DUA444 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 12,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Nadi Ali Duası Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.





Nadi Ali Duasının Faziletleri





Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.



Bismillahirrahmanirrahim. Nâdi Aliyyen mazharal-acâib tecidhu avnen leke fin nevâib. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-nübüvvetike ya resulallah



ve bi velayetike yâ Ali yâ Ali yâ Ali. La feta illa ali la saif illa zülfikar.







1.Büyük sorunlar için her gün 11 defa okuyun.



2. Eğer hedefe ulaşmak istediğiniz bir dileğiniz varsa ve her şeyi elde etmek için, günlük 66 kez okuyun.



3. Bir kişi çok hasta ise ve Doktorlar bile umudunu kesmişse, o zaman yağmur suyuna 7 kez okuyun. ve hastaya içirin.



4. Cin saldırısına uğramış kişiye 15 kez okuyun ve su serpin.



5. Eğer çok kötü bir durum ve zorluk var ise, taze gusül abdesti alın ve 1000 defa okuyun.



6. Bir şey için birini gönderdin ve iyi bir cevap alman gerekiyorsa, üç kez okumak ve kişilerin kulağına üfle O iyi bir haber ile dönecektir.



7.Cezaevinde tutuklu kişi için veya lekelenmiş ismini temize çıkarmak için günlük kırk kere okumalısınız.



8. Eğer vb bir mektup veya uygulama bir cevap bekliyor o zaman p yönünde yüz okuma size yatsıdan önce bir cevap bekliyor yerden dantel ve bu 65 kez okundu.



9. Zenginlik, Allah’ın gaybından gelen hazinelere ulaşmak ve Bereket için her gün 91 kez sabah namazdan önce okuyun.



10. Bir düşman ya da kötü rakipleri itaatkar hale getirmek için,zihinde onu düşünerek, üç gün boyunca 18 kez okuyun.



11. Sevgili Resul (s.a.v) görmek için, taze abdest ve hacın üç türlüsünü yapmak.



12-yatsıdan sonra, 100 kez salavat 500 kez Nadi Ali duası ve bir kez daha yüz salavatı şerif okuyun. Sonra abdestli uyuyun. Eğer samimi iseniz inşaallah, sen Resulullah (s.a.v) göreceğiz.



13-Borçları ödeyebilmek için her namazdan sonra 22 defa okunur.

14-İstekler için cuma gecesi 14 defa öncesinde 100 salavat her birde hedefini söyle salavat:”Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed”

15-Mülkiyet almak için sabah namazdan sonra 9 defa okunur.

16-İdrar sorunu için 7 defa

17-Kolay doğum için 5 defa







Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.



