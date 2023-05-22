Stok Kodu: DUA665 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 6,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Faziletleri





Ayetel Kursi’nin, Kuran’ın dörtte biri olduğu vurgulanması sebebiyle, duaların kabul olması için bol bol okunmalıdır.

Nazara karşı okunursa koruma sağlar.

Hasta olan kimseler için şifa olur

Şeytanın vereceği kötülüklerden korur.

Cennetin kapılarının açılmasını sağlar.

Sıkıntılardan kurtulmaya, kalp ferahı kazanmaya vesile olur.

Bolluk, bereket ve nasip sağlar.