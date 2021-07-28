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Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özelkutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
7-10 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
İstanbul Piyasasında Sadece BURADA SATILMAKTADIR.
Size Özel Tamamı EL İŞÇİLİĞİ Kapalıçarşı 'nın bilinen en iyi Ustası Alparslan Usta tarafından çıkartılacak
bu işçilik için teslim süresi 7-10 gün arasındadır. Siparişi Aşağıdaki buton yardımı ile yapabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede irtibata geçecektir. Orjinal Ametist Taşı ile yapılacak olan bu ürün Sertifikalı olarak OsmanlıPazar Güvencesi ile sizlere Sunulmaktadır.
SİTRİN TAŞI:
Sindirim sistemi için faydalıdır.
Tiroidi dengeler.Endokrin sistemi için faydalıdır.
Tüm organları detoks için faydalıdır.
Kabusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uymak için kullanılır.
Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.
Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.
Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir.