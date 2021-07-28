Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Üç Farklı Ustanın Elinden Geçmiş olan bu NADİDE ÜRÜN

İstanbul Piyasasında Sadece BURADA SATILMAKTADIR.

Size Özel Tamamı EL İŞÇİLİĞİ olan bu ürüne istediğiniz hattı yazdırabilirsiniz. Kapalıçarşı 'nın bilinen en iyi Ustası Alparslan Usta tarafından çıkartılacak bu işçilik için teslim süresi 7-14 gün arasındadır. Siparişi Aşağıdaki buton yardımı ile yapabilirsiniz.

Müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede irtibata geçecektir.

Orjinal Akik Taşı ile yapılacak olan bu ürün Sertifikalı olarak OsmanlıPazar Güvencesi ile sizlere Sunulmaktadır.

Ürünlerimiz Osmanlı Pazar Sertifikası ile Garantili olarak Satılmaktadır