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Kaplumbağa Kabuğu Nedir;

Kaplumbağa kabuğu çok eski çağlardan bu yana kıymetli takılarda kullanılan bir Uzakdoğu hazinesidir. Tropikal ve sup tropikal denizlerin 50-60 metre derinlikli lagünlerinde bulunan deniz kaplumbağalarının kabukları termoplasttık yapı arz ederler.

Mukavemetleri çok yüksektir.

On yıllar boyunca renk atmadan değişime uğramadan kullanılabilme

Özellikleri vardır. Kaplumbağa kabuğu doğal taşların birçoğundan

Kıymetlidir. Sebebi ise yılda sadece 1000civarında kaplumbağa

Kabuğunun takı üretimi için kullanılmasından kaynaklanır.

Takı için kullanılan kaplumbağa kabukları ise sadece hawksbill denilen

kaplumbağa türünden elde edilir.

Kaplumbağa Kabuğunun değerini arttıran etkenler:

1- Şeffaflık derecesinin yüksek olması. Benekli kahverengiliklerinin cilalı

gibi durması

2- Plakalarının kalın ve sarı katmanlarının belirgin olması

3- Kabuk üzerinde kakma işlemi yapılırken bu maddenin işleme rahat

gelmesi değeri arttıran etkenlerdendir.

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