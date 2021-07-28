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Zül Celali Vel İkram Yemen Akik Taş Üzeri El Kazıma İşçiliği Kolye

Ürün Kodu : DUA301
Öne Çıkan Bilgiler
Zül Celali Vel İkram Yemen Akik Taş Üzeri El Kazıma İşçiliği Kolye Osmanlıpazar dan ister kapıda ödeme, isterseniz kredi karti ile alabilirsiniz.
Hediyesi :
2.491,00 TL
Havale Fiyatı : 2.366,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA301
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:25 mm
Kullanılan TAŞ:Yemen Akik Taşı
Ağırlık:9,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Zül Celali Vel İkram
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Dip Not:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

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Zül Celali Vel İkram

Rabbimizin Zül Celali vel İkram ismi; büyüklük, yücelik, ululuk, azamet, yüce ve münezzeh olmak anlamlarına gelmektedir.

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm ismi Kur’an’da iki kez Rahman suresinde zikredilmiştir:

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bâki kalacaktır.” (Rahman 26-27)

“Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yüceler yücesidir.” (Rahman 78)

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının anlamı:

  • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.
  • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.
  • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.
  • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.
  • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.
  • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; inkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir. 
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