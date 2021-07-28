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Zümrüdüanka Kuşu Kolye Onix Taş Üzeri Elde Kazıma

Ürün Kodu : DUA327
Öne Çıkan Bilgiler
Zümrüdüanka Kuşu Kolye Onix Taş Üzeri Elde Kazıma. Tamamen el kazıma sanatı ile yapılan bu ürün en uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. en yeni modeller Osmanlıpazar da !
Hediyesi :
2.306,00 TL
Havale Fiyatı : 2.190,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA327
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 25 mm
Kullanılan TAŞ: Onix Taşı
Ağırlık: 10 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Kişiye özel motif
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
     

 

ONİKS

Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir.  Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Oniks Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı

Sertliği : 7

Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök

Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova

Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya

  •          Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.
  •          Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.
  •          Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.
  •          Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.
  •          Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.
  •          Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.
  •          Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA 

 
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