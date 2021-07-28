Size Özel Tamamı EL İŞÇİLİĞİ Kapalıçarşı 'nın bilinen en iyi Ustası Alparslan Usta tarafından çıkartılacak

bu işçilik için teslim süresi 7-10 gün arasındadır. Siparişi Aşağıdaki buton yardımı ile yapabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz sizinle en kısa sürede irtibata geçecektir. Orjinal Ametist Taşı ile yapılacak olan bu ürün Sertifikalı olarak OsmanlıPazar Güvencesi ile sizlere Sunulmaktadır.

AMETİST TAŞ ÖZELİKLERİ

Ametist Taşı nın Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.

Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.