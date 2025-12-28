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Akik Taşı Osmanlı Beylik Sancağı El Kazıması Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1897
Öne Çıkan Bilgiler
Akik Taşı Osmanlı Beylik Sancağı El Kazıması Gümüş Yüzük, doğal akik taşı ve Osmanlı motifleriyle hazırlanmış el işçiliği özel bir yüzük modelidir.
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Seçiniz :
4.556,00 TL
Havale Fiyatı : 4.328,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1897
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 22*22 mm
Kullanılan TAŞ: Akik Taşı
Ağırlık: 14,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Osmanlı Beylik Sancağı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
     
 

Akik Taşı Osmanlı Beylik Sancağı El Kazıması Gümüş Yüzük

Akik Taşı Osmanlı Beylik Sancağı El Kazıması Gümüş Yüzük, Osmanlı’nın köklü mirasını yansıtan semboller ile doğal taşların manevi gücünü bir araya getiren özel bir tasarımdır. Tamamı el işçiliğiyle hazırlanan bu yüzük, üzerindeki Osmanlı beylik sancağı motifi ile tarih, güç ve maneviyatı simgelerken; merkezinde yer alan doğal akik taşı ile hem estetik hem de spiritüel bir değer sunar.

🔸 Akik Taşının Faydaları

Akik taşı, yüzyıllardır koruyucu ve dengeleyici özellikleriyle bilinen kıymetli taşlardan biridir. İslam kültüründe ve Osmanlı döneminde sıkça tercih edilmiştir.

  • Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur

  • Kişiye cesaret, özgüven ve kararlılık kazandırır

  • Stresi azaltarak ruhsal dengeyi destekler

  • Nazar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olduğuna inanılır

  • Zihinsel odaklanmayı ve iç huzuru artırır

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) akik taşı kullanmayı tavsiye ettiğine dair rivayetler, bu taşı manevi açıdan daha da kıymetli kılmaktadır.

🔸 Osmanlı Beylik Sancağı Motifinin Anlamı

Osmanlı beylik sancağı; adalet, bağımsızlık, güç ve İslam sancağını temsil eder. Yüzük üzerindeki el kazıması motifler, sadece estetik bir unsur değil, aynı zamanda derin bir tarih ve inanç sembolüdür.

🔸 925 Ayar Gümüş ve El Kazıması İşçilik

925 ayar gümüş, dayanıklılığı ve sağlığa uygun yapısıyla takılarda sıkça tercih edilir. El kazıması detaylar sayesinde her yüzük kendine özgü bir karakter taşır ve seri üretim ürünlerden ayrılır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Osmanlı tarihi ve sembollerine ilgi duyanlar

  • Doğal taşların enerjisine inananlar

  • Manevi değeri olan takıları tercih edenler

  • Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar

Akik Taşı Osmanlı Beylik Sancağı El Kazıması Gümüş Yüzük, yalnızca bir aksesuar değil; tarihi mirası, maneviyatı ve estetiği bir arada taşıyan özel bir parçadır.

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