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|Stok Kodu:
|OSM1899
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik Taşı
|Ağırlık:
|14,7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-4 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Kenarları Zirkon Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük, geleneksel ustalık ile modern zarafeti bir araya getiren özel üretim bir yüzük modelidir. Merkezinde yer alan doğal Yemen akik taşı, çevresini saran zirkon taş süslemeleri ve tamamen el işçiliğiyle hazırlanmış gümüş gövdesiyle hem estetik hem de manevi bir değer sunar.
Yemen akiği, en kıymetli akik türlerinden biri olarak kabul edilir ve İslam kültüründe özel bir yere sahiptir.
Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur
Kişiye huzur, cesaret ve özgüven kazandırır
Stresi azaltır, ruhsal dengeyi destekler
Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olduğuna inanılır
Kalp ve ruh arasında denge kurmaya yardımcı olur
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) akik taşı kullanmayı tavsiye ettiğine dair rivayetler, Yemen akiğini manevi açıdan daha da kıymetli kılmaktadır.
Zirkon taşı, yüksek ışık yansıtma özelliğiyle yüzüğe zarif bir ışıltı kazandırır.
Enerjiyi dengelediğine inanılır
Zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur
Yüzüğe estetik bir parlaklık ve zarafet katar
925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve şık görünümüyle uzun yıllar kullanım imkânı sunar. Tamamı el işçiliğiyle hazırlanan bu özel üretim model, seri üretim yüzüklerden ayrılarak benzersiz bir karakter taşır.
Manevi değeri olan doğal taşları tercih edenler
Zarif ama anlam yüklü yüzük modellerini sevenler
El işçiliği ve özel üretim ürünlere değer verenler
Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar
Kenarları Zirkon Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük, yalnızca bir takı değil; estetik, ustalık ve maneviyatın bir araya geldiği seçkin bir tasarımdır.