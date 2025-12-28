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Kenarları Zirkon Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük

Kenarları Zirkon Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük, geleneksel ustalık ile modern zarafeti bir araya getiren özel üretim bir yüzük modelidir. Merkezinde yer alan doğal Yemen akik taşı, çevresini saran zirkon taş süslemeleri ve tamamen el işçiliğiyle hazırlanmış gümüş gövdesiyle hem estetik hem de manevi bir değer sunar.

🔸 Yemen Akik Taşının Faydaları

Yemen akiği, en kıymetli akik türlerinden biri olarak kabul edilir ve İslam kültüründe özel bir yere sahiptir.

Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur

Kişiye huzur, cesaret ve özgüven kazandırır

Stresi azaltır, ruhsal dengeyi destekler

Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olduğuna inanılır

Kalp ve ruh arasında denge kurmaya yardımcı olur

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) akik taşı kullanmayı tavsiye ettiğine dair rivayetler, Yemen akiğini manevi açıdan daha da kıymetli kılmaktadır.

🔸 Zirkon Taşının Estetik ve Enerjik Özellikleri

Zirkon taşı, yüksek ışık yansıtma özelliğiyle yüzüğe zarif bir ışıltı kazandırır.

Enerjiyi dengelediğine inanılır

Zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur

Yüzüğe estetik bir parlaklık ve zarafet katar

🔸 Özel Üretim El İşçiliği ve 925 Ayar Gümüş

925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve şık görünümüyle uzun yıllar kullanım imkânı sunar. Tamamı el işçiliğiyle hazırlanan bu özel üretim model, seri üretim yüzüklerden ayrılarak benzersiz bir karakter taşır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Manevi değeri olan doğal taşları tercih edenler

Zarif ama anlam yüklü yüzük modellerini sevenler

El işçiliği ve özel üretim ürünlere değer verenler

Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar

Kenarları Zirkon Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük, yalnızca bir takı değil; estetik, ustalık ve maneviyatın bir araya geldiği seçkin bir tasarımdır.