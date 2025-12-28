Yemen Akik Taşlı Ya Ali Elde Kazıma Gümüş Yüzük, doğal Yemen akiği ve manevi anlam taşıyan “Ya Ali” yazısıyla hazırlanmış özel bir tasarımdır.
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|Stok Kodu:
|DUA804
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik Taşı
|Ağırlık:
|9,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Ya Ali
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Yemen Akik Taşlı Ya Ali Elde Kazıma Gümüş Yüzük, İslam geleneğinde özel bir yere sahip olan Yemen akiği ile, bir araya getiren manevi değeri yüksek bir yüzük modelidir. Tamamı ustalar tarafından elde kazıma yöntemiyle hazırlanan bu özel tasarım, hem estetik hem de ruhsal derinlik sunar.
Yemen akiği, en kıymetli akik türlerinden biri olarak kabul edilir ve asırlardır maneviyatla ilişkilendirilmiştir.
Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur
Kişiye huzur, cesaret ve özgüven kazandırır
Stresi azaltır, ruhsal dengeyi destekler
Nazar ve kötü enerjilere karşı koruyucu olduğuna inanılır
Kalp ve ruh arasında denge kurmaya yardımcı olur
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) akik taşı kullandığına dair rivayetler, Yemen akiğini manevi açıdan daha da kıymetli kılmaktadır.
Manevi değeri yüksek takıları tercih edenler
Doğal taşların enerjisine inananlar
Zikir ve dua sembollerini üzerinde taşımak isteyenler
Anlamlı ve özel bir hediye arayanlar
Yemen Akik Taşlı Ya Ali Elde Kazıma Gümüş Yüzük, yalnızca bir aksesuar değil; iman, maneviyat ve estetiği bir arada sunan özel bir anlam taşıyıcısıdır.