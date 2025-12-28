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Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1901
Öne Çıkan Bilgiler
Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük, zarif ametist taşı ve nostaljik el işçiliğiyle hazırlanmış özel bir tasarımdır.
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Seçiniz :
3.490,00 TL
Havale Fiyatı : 3.315,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1901
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 13*19 mm
Kullanılan TAŞ: Ametist Taşı
Ağırlık: 9,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     
 

Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük

Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük, geçmişin zarafetini günümüze taşıyan vintage tasarımı, merkezinde yer alan doğal ametist taşı ve ince kalem oyma el işçiliği ile dikkat çeken özel bir yüzük modelidir. Nostaljik detayları ve el emeği işçiliği sayesinde hem estetik hem de manevi değeri yüksek bir aksesuardır.

🔸 Ametist Taşının Faydaları

Ametist taşı, yüzyıllardır huzur, arınma ve ruhsal denge ile ilişkilendirilen kıymetli doğal taşlardan biridir.

  • Zihni sakinleştirerek stresi azaltmaya yardımcı olur

  • Negatif enerjiyi dönüştürdüğüne inanılır

  • Ruhsal denge ve iç huzur sağlar

  • Odaklanmayı ve farkındalığı artırır

  • Uykusuzluk ve zihinsel yorgunluğu hafifletmeye destek olur

Ametist taşı, maneviyatı güçlendirdiğine inanılan taşlar arasında özel bir yere sahiptir.

🔸 Kalem Oyma İşçiliği ve Vintage Ruh

Kalem oyma sanatı, büyük ustalık ve sabır gerektiren geleneksel bir el işçiliğidir. Yüzük üzerindeki oyma motifler, vintage tarzın karakteristik dokusunu yansıtarak her yüzüğü benzersiz kılar.

🔸 925 Ayar Gümüş ve El İşçiliği

925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve zamansız şıklığı ile uzun yıllar güvenle kullanılabilir. El işçiliği detaylar, seri üretim ürünlerden ayrılan sanatsal bir değer sunar.

🔸 Kimler İçin Uygun?

  • Vintage ve nostaljik takı tarzını sevenler

  • Doğal taşların enerjisine inananlar

  • El işçiliği ve özgün tasarımları tercih edenler

  • Anlamlı ve zarif bir hediye arayanlar

Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük, yalnızca bir takı değil; ruhsal denge, estetik ve ustalığın birleştiği özel bir tasarımdır.

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