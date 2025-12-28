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|Stok Kodu:
|OSM1901
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|13*19 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ametist Taşı
|Ağırlık:
|9,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük, geçmişin zarafetini günümüze taşıyan vintage tasarımı, merkezinde yer alan doğal ametist taşı ve ince kalem oyma el işçiliği ile dikkat çeken özel bir yüzük modelidir. Nostaljik detayları ve el emeği işçiliği sayesinde hem estetik hem de manevi değeri yüksek bir aksesuardır.
Ametist taşı, yüzyıllardır huzur, arınma ve ruhsal denge ile ilişkilendirilen kıymetli doğal taşlardan biridir.
Zihni sakinleştirerek stresi azaltmaya yardımcı olur
Negatif enerjiyi dönüştürdüğüne inanılır
Ruhsal denge ve iç huzur sağlar
Odaklanmayı ve farkındalığı artırır
Uykusuzluk ve zihinsel yorgunluğu hafifletmeye destek olur
Ametist taşı, maneviyatı güçlendirdiğine inanılan taşlar arasında özel bir yere sahiptir.
Kalem oyma sanatı, büyük ustalık ve sabır gerektiren geleneksel bir el işçiliğidir. Yüzük üzerindeki oyma motifler, vintage tarzın karakteristik dokusunu yansıtarak her yüzüğü benzersiz kılar.
925 ayar gümüşten üretilen yüzük, dayanıklı yapısı ve zamansız şıklığı ile uzun yıllar güvenle kullanılabilir. El işçiliği detaylar, seri üretim ürünlerden ayrılan sanatsal bir değer sunar.
Vintage ve nostaljik takı tarzını sevenler
Doğal taşların enerjisine inananlar
El işçiliği ve özgün tasarımları tercih edenler
Anlamlı ve zarif bir hediye arayanlar
Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük, yalnızca bir takı değil; ruhsal denge, estetik ve ustalığın birleştiği özel bir tasarımdır.