HEMATİT (Hadid-i Sini ) Taşı

Eski mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta çağda kırmızı renge sahip hemati tler kantaşı olarakda bilinirdi. Kızıldereli kültüründe hematit toz haline getirilerek savaş boyası olarak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı. 18 ve 19 y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.

Vücuda Yararları