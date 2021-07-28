Hilye Şerif

Hilye Şerif duası, HZ. Muhammed’in (SAV) fiziki tasvirini anlatan bir dua çeşididir. Hilye Şerif Peygamber Efendimizin çok ağır bir hastalık geçirdiği dönemde HZ. Ali’ye yazdırdığı bir resim olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif duası okunduktan sonra hemen ardından salavatı şerifenin de okunması gerekmektedir.

Hilye Şerif, Müslüman dünyası için oldukça özel bir yere sahiptir. Çünkü pek çok Müslüman, Peygamber Efendimizi rüyasında görebilmek için Hilye Şerif duasına sığınmakta ve bu duayı sürekli okuyarak faziletini beklemektedir.

Hilye Şerif duasındaki Hilye kelimesi süs ve kolye ile ziynet kelime anlamlarına gelebilmektedir. Ancak Hilye kelimesinin manevi olarak anlamına bakıldığında güzel vasıf ve yaratılış ile suret olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif içerisinde hem Peygamber Efendimizin fiziksel tasviri hem de onun için duyulan özlem ve sevgi de dile getirilmektedir.

Hilye Şerif Duasının Faziletleri

Hilye Şerif duasını hem sürekli okumanın hem de yanınızda bulundurmanın pek çok fazileti bulunmaktadır. Hilye Şerif duasının faziletleri;