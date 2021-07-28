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Akik Yüzük Bayan Model Gümüş

Ürün Kodu : OSM1157
Öne Çıkan Bilgiler
Akik Yüzük Bayan Model Gümüş . İster kapıda ödeme ister kredi kartı, ücretsiz kargo seçenekleri ile alışveriş yapabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
2.614,00 TL
Havale Fiyatı : 2.483,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1157
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18 mm
Kullanılan TAŞ:Akik
Ağırlık:9,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

E- Ticaret Sektöründe 10 Yıllık Tecrübe Referansımızdır!

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan  Bizans döneminde yemek takımları  ve   Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde  kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan  ayrıntılarına ulaşılabilir.  İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber  Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer  İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği  : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı  : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil 

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

  •          Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
  •          Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.
  •          Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
  •          Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
  •          Cesaretin artmasını sağlar.
  •          Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
  •          Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.
  •          Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
  •          Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
  •          Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.
  •          Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.Özgüveni artırır.

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA 

%100 ORJINAL Yemen Akik Taşlı Yüzük Modelleri 
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