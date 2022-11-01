Stok Kodu: OSM1583 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Akuamarin Taşı Ağırlık: 14,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Akuamarin Taşı



Akua Marin Taşı, faydaları saymakla bitmeyen doğal taşlardan bir tanesidir. Faydaları ile bilinen akuamarin taşı, hem kadın hem de erkeklerin severek kullandığı takılarda tercih edilen önemli doğal taşlardan birisidir. İnsan vücuduna birçok faydası olan bu doğal taş, öncelikle sindirim ve solunum sistemi sağlığının tedavisinde etkili bir taştır.



İlgi çekici rengi ile gözleri üzerine çekmekle birlikte vücuttaki beze ve ur oluşumlarının yok olmasına yardımcıdır. Ayrıca kişinin ruhundaki sıkılgan ve kötü enerjisi vücut dışına atar, neşe ve pozitiflik kazandırır. Sizler de bu doğal taşın faydalarından yararlanabilmek için üretilen farklı modeller içerisinden tarzınıza en uygun takı ve aksesuarları tercih edebilirsiniz.



Hem Estetik Hem Sağlıklı: Akuamarin Taşı



Hoş rengi ve estetik yapısı ile takı ve aksesuar severlerin en sevdiği doğal taşlardan birisi olan akua marin taş faydalarından birisi de alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmanıza yardımcı olmasıdır. Zihninizi ve bedeninizi güçlendirirken tembellikten arındıran doğal taş, farklı modeller ile sizlere bu kategori içerisinde sunulmaktadır.



Akuamarin taşı ile tamamen doğal olarak üretilen takı ve aksesuarların başında bileklik modelleri gelir. Bileklik modellerinin yanı sıra aynı zamanda kategorimiz içerisinde bu doğal taş ile üretilmiş son derece şık olan küpe, yüzük ve kolye modelleri bulmanız da mümkündür. Sizler de bu şık modeller arasından hem estetik hem de sağlıklı tercihler yapabilirsiniz.