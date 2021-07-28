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TURKUVAZ ( FİRUZE )

Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarakta adlandırılan turkuvaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuvaz bilezik bulunmuştur. Tibette paradan ve altından çok daha kıymetlidir. Kızılderililer tarafından “ cennet taşı “ adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından Fransa’ya götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından “ Türk mavisi”, “ Türkten gelen” manasına Turkuvaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kulanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.

Turkuaz Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Firuze, Turkuvaz, Turkis, Turquoise

Sertliği : 5.5 - 6

Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91

Kimyasal Grubu : Oksitler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı Mumsu

Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O

Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay

Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri

Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan

Cömertlik ve samimiyet sembolü olarak kabul edilir.

Cömertlik ve samimiyet sembolü olarak kabul edilir. Kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Dokuları güçlendirir.

Dokuları güçlendirir. Dişil enerjisi yüksek bir taştır.

Dişil enerjisi yüksek bir taştır. Sağlık durumunuzdaki olumsuz değişiklikleri renk değiştirerek haber verir.

Sağlık durumunuzdaki olumsuz değişiklikleri renk değiştirerek haber verir. Hastalıklı bölge üzerine koyularak tedavide kullanılır.

Hastalıklı bölge üzerine koyularak tedavide kullanılır. Sadakat taşıdır. Sadakati geliştirir.

Sadakat taşıdır. Sadakati geliştirir. Baş ağrısını önlemek için kullanılır.

Baş ağrısını önlemek için kullanılır. Hematit ve kuvars ile şarj edilir.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;

Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir.

65- Hilyet-ul Muttakigin syf:16