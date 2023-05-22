Stok Kodu: DUA668 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*35 mm Kullanılan TAŞ: Dantel Akik Taşı Ağırlık: 6,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ya dafial belaya

BelalarIn defi için Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Ya Dafial Belaya İdfa Annel Belaya duası özellikle Safer aylarında okunmaktadır. Bununla beraber hayatlarını istedikleri biçimde sürdürmek ve var olan düşmanlarından korunmak isteyenler için önemli bir dua olacaktır. Ayrıca Ya Dafial Belaya İdfa Annel Belaya duasına yönelik nasıl ve ne şekilde okunacağını bilmek de son derecede önemli olan konular arasında kalmaktadır. Böylelikle bu mübarek ayda Allah’tan bu duayla istediklerini sunmak gibi bir yönelim içerisine gireceklerdir. Bununla beraber Ya Dafial Belaya İdfa Annel Belaya duası dahilinde de memnun kalacakları bir yaşantı içerisine geçiş yapacaklardır.







“YA DAFİAL BELAYA İDFA’ ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR.”



Anlamı:



“Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter.”







Dantel Akik Taşı



Dantel akik taşı, akik taşının nadir ve özel bir çeşididir. Bu taş, doğal akik taşının özel bir işlemden geçirilmesiyle elde edilir. Dantel akik taşı, ince ve zarif bir desene sahip olduğu için adını bu desene benzerlik gösteren dantel kumaşından almıştır. İşte dantel akik taşı hakkında daha fazla bilgi:



Görünüm ve Özellikler: Dantel akik taşı, çoğunlukla beyaz, krem veya açık gri renkte olabilir. Yüzeyinde düzensiz desenler ve çizgiler bulunur. Bu çizgiler, dantel veya zarif bir ağ deseni gibi görünebilir. Her dantel akik taşı benzersizdir ve desenleri birbirinden farklılık gösterebilir.



Nadirlik: Dantel akik taşı, nadir bulunan bir çeşittir. Doğal akik taşı, genellikle farklı renklerde ve desenlerde bulunabilirken, dantel akik taşının özel deseni nedeniyle daha nadirdir. Bu nedenle, dantel akik taşı genellikle koleksiyon amaçlı veya süs eşyası olarak tercih edilir.



Spiritüel Özellikler: Dantel akik taşının spiritüel faydaları, diğer akik taşlarına benzerdir. Bu taş, enerji dengesini sağlama, koruma ve zihinsel netliği artırma gibi etkileri olduğuna inanılır. Ayrıca, dantel akik taşının zarif ve narin desenleri, kişiye iç huzur ve dinginlik hissi verebilir.



Kullanım Alanları: Dantel akik taşı, genellikle mücevher yapımında veya dekoratif amaçlarla kullanılır. Kolye, bilezik, yüzük veya küpe gibi takılar olarak kullanılarak kişisel tarza ve zevklere uygun şık ve özgün parçalar oluşturulabilir. Ayrıca, dantel akik taşı, ev dekorasyonunda veya ofis ortamında dekoratif amaçlarla da kullanılabilir. Bu taşı kullanmak, mekanlara zarif bir dokunuş katmak için harika bir yoldur.



Kişisel Anlam ve İfade: Dantel akik taşı, sahiplerine kişisel bir anlam veya ifade taşıyabilir. Desenleri ve benzersizliği, bireyselliği ve özgünlüğü simgeler. Birçok insan, dantel akik taşını, kendini ifade etme ve benzersizliği vurgulama amacıyla tercih eder.



Dantel akik taşı, nadirliği, zarif desenleri ve spiritüel etkileriyle dikkat çeken özel bir taştır.





Dantel akik taşının faydaları:



Enerji Dengesi: Dantel akik taşı, enerji merkezlerini dengelemeye yardımcı olduğuna inanılır. Enerji akışını düzenlerken, negatif enerjiyi dağıtır ve pozitif enerjiyi artırır. Bu, ruhsal ve fiziksel dengeyi sağlamak için yardımcı olabilir.



Zihinsel Netlik ve Odaklanma: Dantel akik taşı, zihni sakinleştirmeye ve odaklanmayı artırmaya yardımcı olabilir. Zihinsel karmaşayı azaltabilir, stresi hafifletebilir ve berrak düşünme süreçleri sağlayabilir. Zihinsel netlik ve konsantrasyon gerektiren durumlarda kullanıldığında yardımcı olabilir.



Stres ve Anksiyete Azaltma: Dantel akik taşı, stresin ve anksiyetenin hafifletilmesine yardımcı olabileceği düşünülür. Sakinleştirici etkisiyle rahatlama ve iç huzur sağlayabilir. Bu da duygusal dengeyi desteklemeye yardımcı olabilir.



Koruma ve Negatif Enerjiden Arındırma: Dantel akik taşı, negatif enerjilerden koruyucu bir kalkan oluşturduğuna inanılır. Zarif deseni ve enerjiyi emme özelliğiyle olumsuz etkileri engellemeye yardımcı olabilir. Negatif enerjileri dönüştürme ve pozitif enerjiye dönüşme potansiyeline sahip olduğu düşünülür.



Özgüven ve Cesaret: Dantel akik taşı, özgüveni ve cesareti artırdığına inanılır. Kişinin kendine olan güvenini yükselterek, kendini ifade etme yeteneğini destekleyebilir. Cesaret ve motivasyonu artırarak yeni başlangıçlara cesurca adım atmayı teşvik edebilir.



Ruhsal Gelişim ve İletişim: Dantel akik taşı, ruhsal gelişimi desteklemeye ve içsel iletişimi artırmaya yardımcı olduğuna inanılır. Meditasyon veya spiritüel çalışmalar sırasında kullanıldığında, zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı güçlendirebilir.



Yaratıcılık ve İfade: Dantel akik taşı, yaratıcılığı teşvik ettiği ve ifade gücünü artırdığı düşünülür.