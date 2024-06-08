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Çakra Doğal Taşlı Kalem İşi 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1811
Öne Çıkan Bilgiler
ÖZEL ÜRÜN Çakra taşı yüzükleri, her biri belirli bir enerji merkezini temsil eden çakraların dengelenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu yüzükler, farklı renklerdeki değerli ve yarı değerli taşların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Her çakra, bedende belirli bir bölgeye ve duygusal, zihinsel veya ruhsal bir konsepte karşılık gelir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
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Hediyesi :
3.736,00 TL
Havale Fiyatı : 3.549,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1811
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18*25 mm
Kullanılan TAŞ:Çakra (Ametist, Lapis Lazuli, Yeşim, Kehribar, Güneş Taşı, Akik, Kuvars Taşı)
Ağırlık:14,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Ametist taşının faydaları:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Baş ağrılarını ve migreni hafifletir.
  • Uyku kalitesini artırır.
  • Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.
  • Hormon dengesizliklerini düzenler.
  • Stresi ve anksiyeteyi azaltır.
  • Duygusal denge ve sakinlik sağlar.
  • Kendine güveni artırır.
  • Öfke ve negatif duyguları hafifletir.

Lapis Lazuli Taşının Faydaları:

  • Bilgelik ve İç Görü: Bilgelik, iç görü ve derin düşünme yeteneklerini artırır.
  • Meditasyon: Meditasyon sırasında kullanıldığında ruhsal farkındalık ve aydınlanma sağlar.
  • Koruma: Negatif enerjilere karşı koruma sağlar.
  • Ruhsal Bağlantı: Ruhsal bağlantıları güçlendirir ve sezgiyi artırır.

Yeşim Taşının Faydaları:

  • İlişkiler: İlişkilerde uyumu ve sevgiyi artırır.
  • Bereket ve Şans: Bereket, bolluk ve şans getirdiğine inanılır.
  • Odaklanma: Zihinsel netliği ve odaklanmayı artırır.
  • Barış ve Huzur: Genel olarak barış ve huzur hissini teşvik eder.

Kehribar Taşının Faydaları:

  • Ağrı Giderici: Özellikle diş ağrıları ve eklem ağrıları gibi ağrıların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
  • Anti-inflamatuar: Enflamasyonu azaltıcı etkisi olduğuna inanılır.
  • Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
  • Detoksifikasyon: Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
  • Sindirim Sistemi: Sindirim sistemi sorunlarını hafifletebilir

Güneş Taşının Faydaları:

  • Stres ve Anksiyete: Stresi azaltır ve zihinsel rahatlama sağlar.
  • Duygusal Dengesizlikler: Duygusal dengeyi sağlar ve duygusal dalgalanmaları hafifletir.
  • Kendine Güven: Kendine güveni artırır ve cesaret verir.
  • Neşe ve Mutluluk: Pozitif enerjiyi teşvik eder ve neşeli hissetmeyi sağlar.

Akik Taşının Faydaları:

  • Stres ve Anksiyete: Stresi azaltır ve sakinlik hissi verir.
  • Duygusal Dengesizlikler: Duygusal dengeyi sağlar ve iç huzuru artırır.
  • Kendine Güven: Kendine güveni artırır ve cesaret verir.
  • Zihinsel Konsantrasyon: Zihinsel netliği artırır ve odaklanmayı kolaylaştırır.
  • Olumlu Düşünce: Pozitif enerjiyi teşvik eder ve negatif duyguları uzaklaştırır.

Kuvars Taşının Faydaları:

  • Enerji Seviyesini Artırma: Canlılık ve enerji seviyelerini artırır.
  • Dengeleyici Etki: Bedenin dengesini sağlar ve enerji akışını düzenler.
  • Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğuna inanılır.
  • Dolaşımı İyileştirme: Kan dolaşımını artırır ve dolaşım sistemini destekler.
  • Sindirim Sistemi: Sindirim sistemi sağlığını iyileştirir ve sindirim sorunlarını hafifletir.

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