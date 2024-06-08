Öne Çıkan Bilgiler

ÖZEL ÜRÜN Çakra taşı yüzükleri, her biri belirli bir enerji merkezini temsil eden çakraların dengelenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu yüzükler, farklı renklerdeki değerli ve yarı değerli taşların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Her çakra, bedende belirli bir bölgeye ve duygusal, zihinsel veya ruhsal bir konsepte karşılık gelir.