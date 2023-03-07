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Celcelutiye Duası Yazılı Gümüş Plaka Kolye El Kazıması

Ürün Kodu : DUA608
Öne Çıkan Bilgiler
925 ayar gümüş plaka kolye. Gümüş Celcelutiye duası yazılı kolye modeli uygun fiyat ve kolay ödeme ile Osmanlı Pazar'da.
Hediyesi :
2.412,00 TL
Havale Fiyatı : 2.291,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:

DUA608

Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:25*25 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:7,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Celcelutiye
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Celcelutiye Duasının Faziletleri

Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
Celcelutiye Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!
Celcelutiye Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
Celcelutiye Duası, Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.
Celcelutiye Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.561)

Ürün Etiketleri
gümüş plaka kolye
925 ayar gümüş kolye erkek
dualı kolye
el yazısı kolyeler
celcelutiye duası
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